Txoj Kev Kawm DishBrain muab cov pov thawj muaj zog rau lub hlwb tseem ceeb

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Cortical Labs thiab University of Melbourne tau muab cov pov thawj muaj zog hauv kev txhawb nqa lub hlwb tseem ceeb. Qhov kev xav no qhia tias kev coj cwj pwm nyuaj hauv tib neeg lub hlwb tuaj yeem tshwm sim tsuas yog thaum cov neurons nyob hauv lub xeev zoo sib xws hu ua "neural tseem ceeb" xeev. Hauv lub xeev no, cov khoom siv me me tuaj yeem ua rau "avalanches" ntawm lub hlwb ua haujlwm.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv sau los ntawm 800,000 tib neeg cov hlwb neural, hu ua DishBrain, los kawm txog cov ntaub ntawv neurons ua li cas. Lub neural network tau kawm los ua si ntawm Pong. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Communications, yog cov ntaub ntawv pov thawj muaj zog tshaj plaws rau hnub no hauv kev txhawb nqa ntawm lub hlwb kev xav.

Qhov kev tshawb pom ntawm txoj kev tshawb fawb pom tau tias thaum cov neurons tau muab cov haujlwm cuam tshuam txog kev nkag siab, lawv tus cwj pwm hloov pauv, muab tso rau hauv lub xeev siab uas cov khoom siv me me tuaj yeem ua rau lub hlwb loj. Lub xeev ze-tseem ceeb no tau cuam tshuam nrog kev ua haujlwm zoo dua.

Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb kuj pom tias kev thuam ib leeg tsis txaus rau kev kawm kom tshwm sim hauv neural network. Kev kawm yuav tsum muaj lub voj voog tawm tswv yim uas lub network tau muab cov ntaub ntawv ntxiv txog qhov tshwm sim ntawm nws qhov kev ua.

Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev nkag siab tias tib neeg lub hlwb ua cov ntaub ntawv li cas thiab tuaj yeem ua rau muaj kev txhim kho tshiab rau cov kab mob neurological. Tus qauv DishBrain muab lub sijhawm tshwj xeeb los kawm txog tib neeg lub hlwb yam tsis muaj kev txwv ntawm cov qauv tsiaj.

Cov kev tshawb fawb tseem muaj peev xwm siv tau hauv thaj chaw ntawm lub hlwb-lub computer interfaces, uas tuaj yeem rov ua haujlwm poob vim kev puas tsuaj rau neural. To taub yuav ua li cas tswj thiab stimulation tswv yim cuam tshuam nrog neural circuits nyob rau hauv lub hlwb yog ib qho tseem ceeb rau txoj kev loj hlob zoo neural prostheses thiab lub hlwb-computer interfaces.

Hauv kev xaus, DishBrain txoj kev tshawb fawb ntxiv ib qho tseem ceeb rau qhov kev sib tw ntawm lub hlwb tseem ceeb ntawm kev xav thiab qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev nkag siab lub hlwb ua haujlwm thiab txhim kho kev kho mob rau cov kab mob neurological.

Qhov chaw:

- "Qhov tseem ceeb tshwm sim thaum lub sij hawm kev nthuav qhia cov ntaub ntawv nyob rau hauv embodied nyob rau hauv vitro neuronal networks" - Forough Habibollahi, Brett J. Kagan, Anthony N. Burkitt, thiab Chris French, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3