Unveiling the Mystery of Ghostly Hand in Space

By

NASA qhov tseeb X-ray space telescope tau ntes qhov pom kev zoo nkauj ntawm lub hnub qub tawg, nthuav tawm lub ntsej muag lub ntsej muag nyob rau lub sijhawm rau Halloween. Dubbed lub "ghostly txhais tes," no eerie tshwm sim, raug hu ua MSH 15-52, originated los ntawm cov seem ntawm ib tug loj heev lub hnub qub demise. Qhov kev tshwm sim cataclysmic, hu ua supernova tawg, tshuav tom qab lub pulsar - lub superdense, ceev-spinning stellar corpse.

Pulsars, tseem hu ua rotating neutron hnub qub, muaj cov hlau nplaum muaj zog uas ua rau muaj cua daj cua dub thiab dav hlau ntawm cov khoom siv hluav taws xob, tsim qhov hu ua pulsar cua nebula. Nyob rau hauv rooj plaub ntawm MSH 15-52, lub pulsar PSR B1509-58, nyob ze ntawm qhov chaw ntawm daim duab, txhaj cov khoom mus rau hauv qhov chaw, ua rau muaj kev ci ntsa iab ua rau tib neeg txhais tes.

Cov kws tshawb fawb tau soj ntsuam cov dab dab no siv NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ua rau lawv saib MSH 15-52 li ntawm 17 hnub. Cov kev soj ntsuam no tau muab kev nkag siab tshiab rau hauv pulsar lub magnetic teb thiab kev taw qhia ntawm nws lub dav hlau X-ray, ib qho tshwm sim hu ua X-ray polarization. Cov ntaub ntawv tau nthuav tawm thawj daim duab qhia chaw sib nqus ntawm lub nebula, raws li Roger Romani, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb los ntawm Stanford University, piav qhia, "Cov khoom raug them ua rau X-rays taug kev raws thaj chaw sib nqus, txiav txim siab cov duab ntawm nebula, zoo li. cov pob txha ua nyob rau hauv ib tug neeg txhais tes. "

Ib qho kev xav tsis thoob uas pom los ntawm IXPE cov ntaub ntawv yog qhov muaj qhov zoo tshaj plaws polarization nyob rau hauv cov cheeb tsam loj ntawm MSH 15-52, qhia tias muaj kev kub ntxhov tsawg nyob rau hauv cov cheeb tsam ntawm cov cua daj cua dub. Yog li ntawd, qhov no tshwm sim nyob rau hauv tsim ntawm ncaj thiab uniform magnetic teb kab, zoo li tus qauv ntawm cov ntiv tes thiab ntiv tes xoo. Conversely, complex thiab turbulent cheeb tsam muab hais nrog ib tug "lub zog boost," uas yog tshwm sim nyob rau hauv lub ci, txawv X-ray dav hlau nyob ze ntawm lub "lub dab teg" ntawm tes-zoo li tus qauv.

Qhov tseem ceeb, cov kev tshawb pom no tau pom qhov pom ntawm keeb kwm ntawm cov teeb meem muaj zog super thiab cov tshuaj tiv thaiv kab mob nyob ib puag ncig lub pulsar. Raws li Niccolò Di Lalla, tus kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb no, "Qhov no qhia peb txog yuav ua li cas pulsars tuaj yeem ua raws li cov khoom siv accelerators." MSH 15-52, nyob 16,000 lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb, tau pib pom los ntawm NASA's Chandra X-ray Observatory hauv 2001.

Cov kev tshawb pom tsis ntev los no tau ua los ntawm IXPE cov ntaub ntawv tau luam tawm nyob rau hauv Phau Ntawv Astrophysical, muab cov neeg astronomers nkag siab tob txog cov rog tsis meej ntawm kev ua si hauv tes dab uas nyob hauv qhov tob ntawm qhov chaw.

FAQ

MSH 15-52 yog dab tsi?

MSH 15-52 yog ib qho kev ntxim nyiam ntawm lub ntuj ceeb tsheej uas tshwm sim los ntawm kev tuag ntawm lub hnub qub loj heev, tawm hauv qab lub pulsar - qhov nrawm nrawm, cov seem tseem ceeb.

Pulsars yog dab tsi?

Pulsars yog rotating neutron hnub qub nrog cov hlau nplaum muaj zog uas tsim cov dav hlau muaj zog ntawm cov khoom siv hluav taws xob thiab cua hnyav, tsim qhov hu ua pulsar cua nebula.

Dab tsi txhais tes tau soj ntsuam li cas?

Lub tes dab, lossis MSH 15-52, tau pom zoo siv NASA's Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), muab cov kws tshawb fawb txog kev pom muaj txiaj ntsig rau lub pulsa lub magnetic teb thiab kev taw qhia ntawm nws lub dav hlau X-ray.

IXPE cov ntaub ntawv qhia dab tsi?

Cov ntaub ntawv los ntawm IXPE kev soj ntsuam tau nthuav tawm zoo kawg nkaus polarization hauv cov cheeb tsam tshwj xeeb ntawm MSH 15-52, qhia tias muaj kev kub ntxhov tsawg. Qhov no ua rau tsim cov kab sib nqus sib nqus ncaj thiab zoo ib yam li cov ntiv tes thiab ntiv tes xoo hauv cov qauv. Complex, turbulent cheeb tsam nthuav tawm txawv thiab ci dav hlau X-ray.