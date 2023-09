Ib qho OLED uas Emits Xiav Lub Teeb ntawm Cov Ntaub Ntawv-Tsawg Voltage: Muaj peev xwm nce qib hauv Smartphone thiab Display Technologies

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm Tokyo Tech tau ua qhov kev tsim kho tshiab hauv cov khoom siv hluav taws xob-emitting diode (OLED) los ntawm kev tsim lub OLED uas emits xiav lub teeb ntawm cov ntaub ntawv qis-voltage ntawm 1.47 V. Qhov kev tawg no muaj peev xwm los hloov pauv kev lag luam smartphone thiab tso saib thev naus laus zis.

Lub teeb xiav yog qhov tseem ceeb rau cov khoom siv teeb pom kev zoo, cov ntxaij vab tshaus smartphone, thiab cov duab loj loj. Txawm li cas los xij, kev txhim kho cov xim xiav OLEDs tau nyuaj vim tias qhov hluav taws xob siab xav tau rau lawv txoj haujlwm. Ib txwm xiav OLEDs feem ntau xav tau nyob ib ncig ntawm 4 V rau lub teeb ci ntawm 100 cd / m2, uas yog siab dua li cov roj teeb lithium-ion feem ntau siv hauv smartphones. Yog li ntawd, muaj qhov xav tau ceev nrooj los tsim cov OLEDs xiav uas tuaj yeem ua haujlwm ntawm qhov hluav taws xob qis.

Cov kws tshawb fawb los ntawm Tokyo Tech, hauv kev koom tes nrog lwm lub koom haum, tau tsim ib qho kev hloov pauv OLED uas ua tiav xiav emission ntawm qhov hluav taws xob qis qis ntawm 1.47 V. Cov cuab yeej siv cov ntaub ntawv tshwj xeeb, suav nrog NDI-HF ua tus txais, 1,2- ADN ua tus pub, thiab TbPe ua cov fluorescent dopant. Lub OLED ua haujlwm siv lub tshuab hloov pauv hloov pauv, qhov twg qhov thiab cov hluav taws xob tau txhaj rau hauv cov neeg pub dawb thiab cov neeg txais cov khaubncaws sab nraud povtseg, feem, thiab rov ua dua ntawm tus neeg pub dawb / tus neeg txais kev sib txuas los tsim cov nqi hloov pauv. Lub xeev no xaiv hloov lub zog rau lub emitter, ua rau lub teeb xiav emission.

Cov tshiab OLED tau pom lub teeb pom kev zoo ntawm 100 cd / m2, sib npaug ntawm cov khoom lag luam, ntawm tsuas yog 1.97 V. Qhov kev ua tiav no txo ​​qis qhov yuav tsum tau muaj hluav taws xob rau xiav OLEDs, ua kom tau raws li cov kev cai lag luam rau cov khoom siv no. Txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom zoo rau kev tsim qauv ntawm tus neeg pub dawb / txais kev sib txuas rau kev tswj cov txheej txheem excitonic.

Hauv kev xaus, kev txhim kho ntawm OLED uas tawm lub teeb xiav ntawm cov ntaub ntawv qis-voltage yog ib kauj ruam zoo kawg nkaus rau hauv OLED thev naus laus zis. Qhov kev tawg no muaj peev xwm tsav kev nce qib hauv smartphone thiab tso saib thev naus laus zis, ua rau lawv siv zog ntau dua thiab siv tau.

