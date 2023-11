Lub Elusive Spin ntawm M87's Supermassive Black Hole

By

Nyob rau hauv qhov kev ua tau zoo tshaj plaws, ib pab pawg neeg ntiaj teb ntawm cov hnub qub coj los ntawm Yuzhu Cui tau muab cov pov thawj tseeb ntawm lub qhov loj loj ntawm lub qhov dub nyob hauv nruab nrab ntawm lub loj elliptical galaxy M87. Qhov kev tshawb pom no ntxiv lwm qhov tseem ceeb rau M87 cov keeb kwm, uas tau pib xyoo 1918 thaum nws tau los ua thawj lub galaxy qhia nws lub dav hlau luminous. Tsis tas li ntawd, M87 tau ua keeb kwm hauv 2019 thaum Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav Lub Koob Yees Duab tau ntes thawj daim duab ntawm lub qhov dub tus duab ntxoov ntxoo.

Lub qhov dub loj heev hauv M87 hnyav 6.5 billion hnub ci hnub ci, ua rau nws ntau tshaj li ib txhiab npaug ntau dua li lub qhov dub nyob hauv nruab nrab ntawm peb Milky Way galaxy. Kev muab cov ntaub ntawv los ntawm cov khoom enigmatic no tsis yog ib qho yooj yim, tab sis cov kws tshawb fawb tau siv cov dav hlau ua ntej thiab cov ntaub ntawv pov thawj, nrog rau Einstein's General Theory of Relativity, txhawm rau txheeb xyuas qhov tsis meej ntawm M87.

Txheeb xyuas 17 xyoo cov ntaub ntawv tsim nyog los ntawm lub ntiaj teb kev sib txuas ntawm xov tooj cua telescopes, Cui pab pawg tau tshawb pom qhov zoo kawg nkaus 11-xyoo lub voj voog ntawm cov dav hlau ua ntej thiab tau qhia tias cov axis tig ntawm lub qhov dub thiab nws cov ntaub ntawv pov thawj yog misaligned. Qhov no misalignment ua rau lub dav hlau hloov los yog wobble, ua rau precession. Cov qauv tsim los ntawm pab pawg ua kom zoo nrog cov ntaub ntawv soj ntsuam, lees paub tias lub qhov dub loj heev ntawm lub plawv ntawm M87 yog qhov tseeb tig thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev hloov pauv lub zog.

Qhov kev ua tiav no tsis yog tsuas yog ua rau lub hauv paus tseem ceeb hauv kev nkag siab qhov dub tab sis kuj ua rau cov lus nug tshiab thiab teeb meem rau cov kws tshawb fawb. Cov kws tshawb fawb tam sim no tau mob siab los tshawb xyuas cov qauv ntawm cov khoom sib txuam nrog cov disk thiab txiav txim siab qhov kev sib hloov ceev ntawm ob lub qhov dub thiab lub disk. Los ntawm kev nthuav tawm cov kev paub tsis meej no, cov kws tshawb fawb astronomers vam tias yuav tau txais kev nkag siab tob rau hauv lub zog zoo kawg nkaus tsim cov txheej txheem ntawm cov galactic nuclei zoo li M87.

Cov lus nug nquag nug (FAQ):

Q: M87 nyob deb npaum li cas?

A: M87 nyob ze li ntawm 55 lab lub teeb xyoo deb ntawm lub ntiaj teb.

Q: Lub qhov dub loj loj npaum li cas hauv M87 piv rau ib qho hauv Milky Way?

A: Lub qhov dub hauv M87 yog ntau tshaj li ib txhiab npaug loj dua qhov nyob hauv Milky Way.

Q: Precession yog dab tsi?

A: Precession yog hais txog kev hloov maj mam hloov hauv kev taw qhia ntawm ib qho khoom tig axis. Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm M87 lub qhov dub, nws misaligned axis ua rau lub dav hlau hloov los yog wobble, ua rau precession.

Q: Dab tsi yog acretion disks?

A: Accretion disks yog rotating disks ntawm roj thiab plua plav uas nyob ib puag ncig cov khoom xws li qhov dub. Lawv tsim thaum cov pa roj los ntawm qhov chaw ib puag ncig tau rub mus rau lub zog gravitational ntawm lub qhov dub.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev lees paub qhov tig ntawm M87 lub qhov dub?

A: Kev lees paub qhov sib tw ntawm M87 lub qhov dub muab kev nkag siab zoo rau lub zog hloov pauv cov txheej txheem thiab cov txheej txheem tshwm sim nyob rau hauv active galactic nuclei. Qhov kev tshawb pom no pab cov astronomers kom nkag siab zoo txog kev tsim thiab kev coj cwj pwm ntawm qhov dub.

Qhov chaw:

