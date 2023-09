Txoj kev tshawb no tshiab qhia tias qhov ze tshaj plaws qhov dub rau lub ntiaj teb tuaj yeem yog 150 Lub Teeb-Xyoo deb

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau tawm tsam peb txoj kev nkag siab ntawm qhov ze tshaj plaws dub rau lub ntiaj teb. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias qhov ze tshaj plaws paub qhov dub yog nyob 1,560 lub teeb xyoo deb. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb tshiab tau tshaj tawm nyob rau hauv Daim Ntawv Ceeb Toom Txhua Hli ntawm Royal Astronomical Society qhia tias tej zaum yuav muaj lub qhov dub ze li 150 lub teeb xyoo ntawm lub ntiaj teb.

Txoj kev tshawb no tsom mus rau pawg Hyades, uas yog qhov ze tshaj plaws qhib pawg hnub qub rau peb lub ntiaj teb. Siv cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia lub hom phiaj, cov kws tshawb fawb los ntawm University of Padua thiab University of Barcelona tau txheeb xyuas cov lus tsa suab thiab kev hloov pauv ntawm cov hnub qub hauv pawg Hyades. Los ntawm kev simulations, lawv pom cov pov thawj qhia tias muaj qhov dub nyob hauv lossis ze ntawm pawg.

Ib pawg qhib yog ib phau ntawm cov hnub qub uas xoob tuav ua ke los ntawm lawv cov gravitational rub thiab muaj cov yam ntxwv sib koom, xws li hnub nyoog thiab tshuaj pleev ib ce. Cov kws tshawb fawb tau piv cov txiaj ntsig simulation nrog cov haujlwm tiag tiag thiab nrawm ntawm cov hnub qub hauv Hyades, uas tau pom tseeb los ntawm Gaia satellite. Cov kev simulations tau qhia tias muaj ob lossis peb lub qhov dub ntawm qhov nruab nrab ntawm pawg lossis nyob ze.

Yog tias pom tseeb, cov qhov dub no yuav yog cov neeg sib tw ze tshaj plaws rau peb lub hnub ci. Qhov kev tshawb pom no tsis yog tsuas yog tso lub teeb ntawm kev faib cov qhov dub hauv lub galaxy tab sis kuj muab kev nkag siab txog yuav ua li cas lawv cuam tshuam txog kev hloov pauv ntawm cov hnub qub pawg thiab pab txhawb rau qhov chaw nthwv dej.

Cov qhov dub yog cov khoom hnyav heev uas tsim los ntawm kev tawg ntawm cov hnub qub loj. Lawv gravitational rub muaj zog heev uas tsis txawm lub teeb yuav dim nws. Txawm hais tias lawv tsis tuaj yeem pom ncaj qha, lawv lub xub ntiag yog feem ntau ua pov thawj los ntawm kev kawm txog lawv qhov cuam tshuam rau ib puag ncig. Piv txwv li, kev puas tsuaj ntawm lub hnub qub dhau los ntawm lub qhov dub ua rau pom tau x-rays.

Kev tshawb pom ntawm gravitational nthwv dej hauv xyoo 2015 tau tshawb fawb txog cov qhov dub. Lub gravitational nthwv dej tau pom thawj zaug los ntawm kev sib tsoo ntawm ob qhov dub qhov chaw nyob 1.3 billion lub teeb-xyoos deb, ua rau muaj kev tshawb nrhiav ntxiv rau hauv lub cev ntuj ceeb tsheej enigmatic.

Qhov chaw:

- Thawj tsab ntawv: [source]

- ESA's Gaia lub hom phiaj: [qhov chaw]