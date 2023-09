Supermassive Black Holes Rip Aparting Surrounding Accretion Disks, New Study Shows

By

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab los ntawm Northwestern University tau qhia tias cov qhov dub loj heev tau noj lawv cov khoom siv nyob ib puag ncig ntawm tus nqi nrawm dua li yav dhau los ntseeg. Txoj kev tshawb no simulations qhia tias spinning dub qhov twist ib ncig ntawm qhov chaw-lub sij hawm, uas ua rau lub tearing ib tug sib nrug ntawm cov pa phem whirlpool uas encircles thiab pub lub qhov dub. Qhov kev tsim kua muag no tsim cov subdisks sab hauv thiab sab nraud, nrog lub qhov dub siv lub nplhaib sab hauv ua ntej. Cov khib nyiab los ntawm sab nraud subdisk ces nchuav rau hauv qhov sib txawv sab laug los ntawm lub nplhaib sab hauv, thiab cov txheej txheem rov ua dua. Kuj ceeb tias, lub voj voog no tsuas siv li ob peb lub hlis xwb, sai dua li ntau pua xyoo dhau los uas tau npaj tseg.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tuaj yeem piav qhia txog tus cwj pwm tsis zoo ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej zoo li quasars, uas tshwm sim sai sai thiab dimming yam tsis tau piav qhia. Quasars tau ntseeg tias yuav tsum tau roj los ntawm qhov dub siv roj los ntawm lawv cov khoom siv ntxiv. Txawm li cas los xij, txoj kev xav classical ntawm acretion disks tsis suav nrog cov kev hloov pauv loj uas tau pom hauv quasars. Cov kev simulations ua los ntawm Northwestern cov kev tshawb fawb pab neeg muab kev piav qhia ua tau rau cov kev hloov pauv no, qhia tias cov cheeb tsam sab hauv ntawm cov ntaub ntawv pov thawj yuav raug rhuav tshem thiab rov ua dua lub sijhawm.

Cov kev xav yav dhau los hais txog kev sib faib disks tsis raug suav tias lawv tau ua raws li kev sib hloov ntawm lub qhov dub. Txawm li cas los xij, pab pawg tshawb fawb simulations qhia tias cov cheeb tsam nyob ib puag ncig lub qhov dub muaj kev ntxhov siab thiab ntxhov siab dua li yav dhau los xav. Siv high-resolution simulations ntawm ib tug ntawm cov loj tshaj plaws supercomputers nyob rau hauv lub ntiaj teb no, cov kws tshawb fawb tau muaj peev xwm mus koom lub physics tsim nyog los tsim ib tug ntau tiag tiag qauv ntawm lub qhov dub qhov acretion disks.

Txoj kev tshawb no tso lub teeb tshiab ntawm kev noj zaub mov ntawm cov qhov dub loj heev thiab muab kev nkag siab zoo dua ntawm cov txheej txheem uas tsav tus cwj pwm ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej zoo li quasars. Cov kev tshawb fawb tau luam tawm nyob rau hauv Astrophysical Journal.

Qhov chaw:

- "Nozzle shocks, disk tearing thiab streamers tsav nrawm nrawm hauv 3D GRMHD simulations ntawm warped nyias disks" - The Astrophysical Journal