Black Holes tuaj yeem muaj nyob hauv cov khub zoo sib xws, Kev Kawm Qhia

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Southampton, nrog rau cov npoj yaig los ntawm cov tsev kawm qib siab hauv Cambridge thiab Barcelona, ​​tau tshawb pom tias qhov dub tuaj yeem muaj peev xwm muaj nyob hauv cov khub uas sib luag thiab tuav hauv qhov sib npaug los ntawm lub zog cosmological, ua raws li ib lub qhov dub loj heev. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau cov kev xav zoo ib yam hais txog qhov dub, uas qhia tias lawv tsuas tuaj yeem muaj nyob hauv cov khoom sib cais hauv qhov chaw.

Cov qhov dub yog cov khoom siv hnub qub nrog lub zog gravitational rub, khaus heev uas tsis muaj dab tsi, txawm tias lub teeb, tuaj yeem khiav tawm ntawm lawv. Lawv muaj tuab heev, nrog ib pawg loj uas tuaj yeem haum rau tag nrho lub ntiaj teb mus rau hauv qhov chaw me me.

Raws li cov lus pom zoo raws li Einstein txoj kev xav ntawm General Relativity, lub qhov dub tuaj yeem muaj nyob hauv cov khoom zoo li qub lossis cov khoom tig ntawm lawv tus kheej. Txawm li cas los xij, lub zog gravitational nws thiaj li nyiam thiab sib tsoo lawv ua ke. Qhov kev xav no muaj tseeb thaum xav txog lub ntiaj teb zoo li qub, tab sis yuav ua li cas yog tias Lub Ntiaj Teb nthuav dav tas li?

Cov kws tshawb fawb tau hais tias nyob rau hauv ib qho kev nthuav dav thoob ntiaj teb, ob lub qhov dub tuaj yeem muaj nyob hauv kev sib raug zoo, tsim qhov kev xav ntawm ib lub qhov dub. Qhov no yog ua tau vim lub cosmological tas li, tseem hu ua lub zog tsaus nti, uas tau qhia hauv Einstein txoj kev xav. Lub cosmological tas li ua rau lub ntiaj teb ua kom nrawm nrawm ntawm qhov tsis tu ncua, cuam tshuam rau kev sib cuam tshuam thiab muaj nyob ntawm qhov dub.

Los ntawm txoj kev ua lej nyuaj, pab pawg tau pom tias ob lub qhov dub zoo li qub tuaj yeem muaj nyob hauv qhov sib npaug, lawv qhov kev sib tw gravitational countered los ntawm kev nthuav dav cuam tshuam nrog lub cosmological tas li. Qhov no txhais tau hais tias txawm nyob rau hauv lub ntiaj teb nthuav dav, lub qhov dub tuav qhov kev ncua deb ntawm ib leeg. Lub gravitational quab yuam compensates rau expansion sim rub lawv sib nrug.

Los ntawm qhov deb, ob lub qhov dub hauv qhov sib npaug yuav tshwm sim raws li ib lub qhov dub, ua rau nws nyuaj rau qhov sib txawv ntawm ob. Qhov kev tshawb pom no qhib qhov muaj peev xwm rau kev tshawb fawb ntxiv, vim tias txoj kev xav kuj tseem siv tau rau kev tig qhov dub thiab muaj peev xwm txawm tias ntau lub qhov dub.

Txoj kev tshawb no tau ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm University of Southampton, University of Cambridge, thiab University of Barcelona. Lawv qhov kev tshawb pom tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Physical Review Letters, thiab cov ntawv tau raug tshuaj xyuas raws li tsab xov xwm Viewpoint.

Qhov chaw:

- xibfwb Oscar Dias (University of Southampton)

- Xib Fwb Gary Gibbons (University of Cambridge)

- xibfwb Jorge Santos (University of Cambridge)

- Dr Benson Way (University of Barcelona)

- 'Static Black Binaries nyob rau hauv de Sitter Space' - Cov ntawv txheeb xyuas lub cev