Tsis xav txog lig-Onset Xov tooj cua tsis tau pom los ntawm Supermassive Black Holes

Ib pab neeg ntawm astrophysicists tau ua qhov kev tshawb pom zoo txog xov tooj cua nthwv dej tawm los ntawm qhov loj heev ntawm qhov dub. Tsis zoo li cov kev xav yav dhau los, cov xov tooj cua no tuaj yeem txuas ntxiv mus rau ntau pua hnub tom qab lub qhov dub tau tawg lub hnub qub, ua rau peb nkag siab txog cov xwm txheej cosmic.

Pab pawg tau sau cov ntaub ntawv los ntawm 24 lub qhov dub loj heev uas siv peb lub xov tooj cua telescopes: Qhov Loj Loj, MeerKAT, thiab Australian Telescope Compact Array. Kuj ceeb tias, lawv pom tias kaum ntawm lub qhov dub no tawm hauv xov tooj cua 500 txog 2,000 hnub tom qab pib qhov kev tshwm sim hnub qub.

Qhov kev tshawb pom no cuam tshuam cov kev ntseeg yav dhau los uas xov tooj cua nthwv dej ploj zuj zus hauv lub lis piam lossis ntau lub hlis ntawm kev sib tsoo lub qhov dub. Raws li astrophysicist Yvette Cendes, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, qhov no txhais tau hais tias txog li ib nrab ntawm tag nrho cov qhov dub uas tawg lub hnub qub tseem tso tawm cov khoom siv xyoo tom qab, qhov tshwm sim uas nws hu ua "burping."

Thaum lub hnub qub dhau los ze rau ntawm lub qhov dub, nws lub zog loj heev rub lub hnub qub mus rau hauv cov duab zoo li spaghetti. Qhov kev tshwm sim tidal cuam tshuam ua rau ib qho ntawm qhov ci ntsa iab tshaj plaws hauv lub ntiaj teb. Kwv yees li 20 mus rau 30 feem pua ​​​​ntawm cov xwm txheej no ua rau muaj xov tooj cua yoj tawm hauv cov theem pib. Txawm li cas los xij, tsuas yog nyob ib ncig ntawm 100 qhov xwm txheej no tau pom txij li xyoo 1990s.

Feem ntau, ib zaug pom lub teeb ci ntsa iab los ntawm qhov kev tshwm sim tidal cuam tshuam, cov kws tshawb fawb nyiam hloov lawv txoj kev tsom mus rau lwm qhov. Txawm li cas los xij, pab pawg tau pom yav dhau los ntawm lub qhov dub emitting xov tooj cua nthwv dej xyoo tom qab noj lub hnub qub ua rau muaj kev xav paub txog tus cwj pwm ntawm lwm qhov dub.

Cov kws tshawb fawb tau tshaj tawm ob qho kev piav qhia rau lub xov tooj cua lig pib. Nws muaj peev xwm hais tias nws yuav siv sij hawm rau cov khib nyiab nyob ib ncig ntawm lub qhov dub kom nyob rau hauv ib qho chaw ruaj khov. Xwb, cov khib nyiab tuaj yeem ua rau tsis muaj zog rau lub qhov dub thiab tsim ib lub hnab ntawv kheej kheej, uas maj mam sib cog lus los tsim ib qho kev sib tw. Qhov ncua sij hawm disk tsim no tuaj yeem piav qhia lub sijhawm ntev ntawm cov emissions ntawm xov tooj cua nthwv dej.

Txoj kev tshawb no nyuaj rau peb txoj kev nkag siab txog yuav ua li cas cov qhov dub loj heev cuam tshuam nrog lawv ib puag ncig. Kev tshawb fawb ntxiv thiab kev soj ntsuam yuav tsim nyog los daws qhov tsis paub meej ntawm cov xov tooj cua lig no.

