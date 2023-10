Cov kws tshawb fawb pom tias Venus yuav muaj Plate Tectonics

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau hais tias Venus, lub ntiaj teb kub kub thib ob ntiaj chaw, tej zaum yuav muaj ib zaug muaj phaj tectonics. Phaj tectonics yog qhov kev txav mus tas li thiab rov ua dua ntawm lub ntiaj teb sab nraud. Txawm hais tias Venus tam sim no tsis muaj dab tsi zoo li lub ntiaj teb, nrog huab cua kub thiab huab cua sulfuric acid, cov kws tshawb fawb ntseeg tias thaum nws hluas, Venus muaj phaj tectonics. Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj rau kev muaj peev xwm nyob ntawm Venus.

Raws li Matthew B. Weller, tus kws tshawb fawb ntiaj teb ntawm Lunar thiab Planetary Institute hauv Houston, yog tias Venus muaj phaj tectonics yav dhau los, nws tuaj yeem muab qhov chaw tos txais ntau dua rau lub neej. Cov tshuaj tiv thaiv geochemical cuam tshuam nrog cov phaj tectonics tuaj yeem faus ntau ntawm cov pa roj carbon dioxide uas ua rau Venus cov kev mob tsis zoo niaj hnub no, uas ua rau nws txias dua thiab ua rau muaj cov dej ua kua.

Cov kws tshawb fawb, coj los ntawm Weller, ua lub computer simulation los tshawb txog cov qauv tectonic sib txawv rau Venus. Tus qauv lub hau ruaj khov, zoo ib yam li Mars thiab lub ntiaj teb lub hli, qhia txog cov khoom sab nrauv uas tsis txav mus. Tus qauv thib ob, phaj tectonics, cuam tshuam nrog kev txav mus los thiab kev sib kis ntawm tectonic daim hlau, uas ua rau muaj kev nce ntxiv ntawm cov volcanic kev ua si thiab tso pa tawm. Cov kev simulations tau qhia tias ib theem pib ntawm phaj tectonics ua raws li kev tsim ntawm lub hau stagnant crust tuaj yeem piav qhia txog qhov pom ntawm nitrogen hauv Venus qhov chaw.

Txawm hais tias qhov kev tshawb pom no qhia tau hais tias, cov kws tshawb fawb tsis koom nrog kev tshawb fawb ceeb toom tias yuav tsum muaj pov thawj ntxiv los kos cov lus xaus txog Venus keeb kwm geological. Cédric Gillmann, tus kws tshawb fawb ntiaj teb ntawm Swiss Federal Institute of Technology, tau hais txog tias cov qauv kev tshaj tawm muaj kev txwv. Joseph O'Rourke, tus xibfwb ntawm lub ntiaj teb thiab qhov chaw tshawb nrhiav hauv Arizona State University, qhia tias Venus yuav muaj keeb kwm geological txawv ntawm lub ntiaj teb thiab Mars.

Kev ua haujlwm tom ntej rau Venus, suav nrog NASA's Davinci, Veritas, thiab European Space Agency's EnVision, xav tias yuav muab cov ntaub ntawv tseem ceeb ntxiv los daws qhov tsis meej ntawm peb lub ntiaj teb nyob sib ze. Cov haujlwm no yuav pab cov kws tshawb fawb nkag siab zoo dua lub ntiaj teb geology thiab yog vim li cas rau qhov sib txawv ntawm lub ntiaj teb thiab Venus.

FAQ

1. Phaj tectonics yog dab tsi?

Phaj tectonics yog txoj kev xav uas piav qhia txog kev txav mus los thiab kev sib cuam tshuam ntawm cov khoom loj ntawm lub ntiaj teb lub plhaub sab nrauv, hu ua tectonic daim hlau. Cov phiajcim no tuaj yeem sib tsoo, swb dhau ib leeg, lossis sib cais, ua rau muaj ntau yam geological xws li roob, av qeeg, thiab volcanic kev ua si.

2. Puas yog Venus ib zaug nyob tau?

Txoj kev tshawb no qhia tias, raws li lub xub ntiag ntawm cov phaj tectonics nyob rau hauv Venus yav dhau los, nws muaj peev xwm hais tias lub ntiaj teb no nyob ntau billions xyoo dhau los. Cov tshuaj tiv thaiv geochemical cuam tshuam nrog cov phaj tectonics yuav tau faus cov pa roj carbon dioxide ntau, ua rau lub qhov txias txias nrog cov dej ua kua ntau dua.

3. Lub hom phiaj yav tom ntej rau Venus yuav pab tau peb li cas?

Cov haujlwm yav tom ntej xws li NASA's Davinci, Veritas, thiab European Space Agency's EnVision yuav sau cov ntaub ntawv tshiab txog Venus qhov chaw, qhov chaw, thiab kev ua haujlwm geological. Cov haujlwm no yuav muab cov kev nkag siab zoo rau Venus cov xwm txheej tam sim no thiab nws cov keeb kwm geological, pab cov kws tshawb fawb sib sau ua ke qhov kev sib tw ntawm qhov Venus diverged los ntawm lub ntiaj teb lub sijhawm.