Kev sib raug zoo ntawm Aerosol Hygroscopicity thiab kev hloov pauv huab cua

By

Aerosol particles muaj qhov cuam tshuam loj rau lub ntiaj teb huab cua, thiab kev nkag siab txog lawv cov khoom yog qhov tseem ceeb rau kev tsim qauv huab cua kom raug. Ib qho khoom tseem ceeb yog hygroscopicity, uas yog hais txog lub peev xwm ntawm aerosol hais los tuav dej hauv qhov chaw. Kev txiav txim siab hygroscopicity ntawm aerosol hais yog qhov nyuaj vim lawv qhov sib txawv thiab cov xwm txheej, nrog rau yam xws li qhov loj me thiab tshuaj muaj pes tsawg leeg.

Txawm li cas los xij, ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm Nature Communications tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev nkag siab txog kev sib raug zoo ntawm aerosol muaj pes tsawg leeg thiab hygroscopicity. Ib pab neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb, coj los ntawm Max Planck Lub Tsev Haujlwm rau Chemistry thiab Leibniz Lub Tsev Haujlwm rau Kev Tshawb Fawb Tropospheric, tsim cov qauv yooj yim linear los kwv yees hygroscopicity raws li cov organic thiab inorganic cov ntaub ntawv uas muaj nyob rau hauv aerosol hais.

Txoj kev tshawb no tau siv cov ntaub ntawv los ntawm 16 qhov kev ntsuas ntsuas tau ua nyob nruab nrab ntawm 2004 thiab 2020, suav nrog ntau thaj chaw hauv ntiaj teb thiab thaj chaw huab cua. Cov phiaj xwm no koom nrog kev ntsuas hygroscopicity siv huab condensation nuclei ntsuas thiab cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov khoom siv aerosol mass spectrometry. Los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv dav dav no, cov kws tshawb fawb tau txiav txim siab tias qhov zoo ntawm aerosol hygroscopicity (κ) tuaj yeem suav nrog siv cov qauv yooj yim linear: κ = ϵorg ⋅ κorg + ϵinorg ⋅ κinorg.

Cov txiaj ntsig tau pom tias hygroscopicity ntawm cov organic hais (κorg) nruab nrab ntawm lub ntiaj teb ntawm 0.12 ± 0.02, thaum lub hygroscopicity ntawm inorganic ions (κinorg) nruab nrab ntawm 0.63 ± 0.01. Cov txiaj ntsig no muab kev nkag siab tseem ceeb rau lub luag haujlwm ntawm aerosol particles hauv kev hloov pauv huab cua thiab tuaj yeem siv rau hauv cov qauv huab cua thoob ntiaj teb los txhim kho kev kwv yees huab cua.

Tus thawj coj tshawb fawb Mira Pöhlker, los ntawm Leibniz Institute for Tropospheric Research, hais txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev tshawb no. "Peb tau pom tias cov kev xav yooj yim tuaj yeem ua rau kev txiav txim siab ntawm hygroscopicity hauv cov qauv huab cua," nws piav qhia. Cov kev tshawb pom pom tau hais tias cov qauv linear tuaj yeem kwv yees aerosol hygroscopicity, txo qhov tsis paub tseeb hauv kev kwv yees huab cua.

Txoj kev tshawb no pab txhawb rau peb txoj kev nkag siab ntawm aerosol particles 'lub luag haujlwm hauv kev hloov pauv huab cua thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua kom zoo rau lawv cov khoom. Cov kev tshawb pom muaj peev xwm los txhim kho cov qauv kev nyab xeeb thiab txhim kho peb lub peev xwm los kwv yees cov xwm txheej huab cua yav tom ntej.

FAQ

Dab tsi yog hygroscopicity?

Hygroscopicity yog hais txog lub peev xwm ntawm aerosol hais los tuav dej hauv qhov chaw. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm aerosols ntawm lub ntiaj teb kev nyab xeeb.

Yuav ua li cas hygroscopicity ntawm aerosol hais nyob rau hauv txoj kev tshawb no?

Lub hygroscopicity ntawm aerosol hais yog ntsuas siv huab condensation nuclei ntsuas. Cov kev ntsuas no tau ua ke nrog cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm cov khoom tau los ntawm aerosol mass spectrometry.

Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb fawb qhov kev tshawb pom?

Txoj kev tshawb nrhiav qhov kev tshawb pom nthuav tawm cov qauv yooj yim linear uas tuaj yeem kwv yees aerosol hygroscopicity raws li cov organic thiab inorganic cov ntaub ntawv tam sim no hauv cov khoom. Cov mis no tuaj yeem siv rau hauv cov qauv huab cua los txhim kho kev kwv yees ntawm kev hloov huab cua.

Cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb tuaj yeem siv tau li cas?

Cov txiaj ntsig ntawm txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau kev sib raug zoo ntawm aerosol muaj pes tsawg leeg thiab hygroscopicity. Cov ntaub ntawv no tuaj yeem siv rau hauv cov qauv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb los txhim kho peb txoj kev nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm aerosol hais txog kev hloov pauv huab cua.