Txoj kev tshiab siv cov kab mob kom rho tawm cov ntsiab lus tsis tshua muaj hauv ntiaj teb rau kev siv tshuab hluav taws xob huv

Cov kws tshawb fawb ntawm Cornell University tau tshawb pom txoj hauv kev tshiab los rho tawm thiab siv cov kab mob hu ua Shewanella oneidensis los ntawm Oneida Lake hauv New York lub xeev. Cov kab mob no muaj kev sib raug zoo rau cov khoom tsis tshua muaj hauv ntiaj teb, xws li lanthanides, uas yog qhov tseem ceeb rau kev siv tshuab hluav taws xob huv thiab rov ua dua tshiab. Cov txheej txheem, hu ua biosorption, tso cai rau cov kab mob ua cov hlau tsis tshua muaj hauv ntiaj teb nyob rau hauv ib puag ncig tus phooj ywg zoo dua piv rau cov txheej txheem tam sim no ntawm kev rho tawm. Biosorption tsis tas yuav siv cov tshuaj hnyav, uas feem ntau yog carcinogenic thiab tsim kev puas tsuaj rau ib puag ncig.

Raws li Buz Barstow, tus xibfwb ntawm biological thiab ib puag ncig engineering ntawm Cornell thiab tus thawj coj tshawb fawb ntawm qhov project, cov thev naus laus zis tshiab no ua rau cov txheej txheem scalable thiab ib puag ncig zoo rau kev sib cais ntawm tus kheej lanthanides. Nws tuaj yeem siv rau hauv cov teb chaws qib siab nrog cov kev cai nruj ib puag ncig, tiv thaiv kev tawm ntawm ib puag ncig teeb meem rau cov teb chaws tsim tsawg. Txoj kev tam sim no ntawm cov kuab tshuaj extraction yog siv cov organic solvents uas yog carcinogenic thiab detrimental rau ib puag ncig. Nws kuj yuav tsum tau muaj ntau ntawm cov extractants thiab cov txheej txheem sib cais ntev, ua rau muaj peev xwm to.

Qhov kev tshawb fawb no ua rau muaj kev loj hlob ntawm kev siv roj ntsha mus rau qhov tsis tshua muaj ntiaj teb rho tawm. Lwm cov kws tshawb fawb, xws li Joey Cotruvo ntawm Penn State thiab Cecilia Martinez-Gomez ntawm UC Berkeley, kuj tseem ua haujlwm ntawm bio-txoj hauv kev rau kev sib cais. Txawm li cas los xij, biosorption muaj qee qhov zoo, xws li qis dua thiab yooj yim tshem tawm cov ntsiab lus tsis tshua muaj hauv ntiaj teb los ntawm tus neeg sawv cev absorbing, ua rau nws muaj peev xwm ua tau sai thiab muaj peev xwm ua tau ntau dua. Biosorption tseem tshem tawm qhov xav tau kev ua kom huv, vim nws tsuas yog xav tau biomass, uas tuaj yeem loj hlob tau yooj yim yam tsis muaj cov kauj ruam purification ntxiv.

Cov kws tshawb nrhiav pom cov ntawv thov kev lag luam rau cov thev naus laus zis no yav tom ntej. Ib lub tuam txhab hu ua Reegen, tsim los ntawm cov kws tshawb fawb koom nrog hauv qhov project, lub hom phiaj los ua lag luam cov thev naus laus zis no nrog rau lwm txoj hauv kev rau engineering microbes kom rho tawm cov ntsiab lus tsis tshua muaj hauv ntiaj teb. Txoj kev loj hlob no muaj kev hloov pauv tau zoo dua qub thiab muaj txiaj ntsig zoo rau Tuam Tshoj txoj kev tswj hwm tam sim no hauv cov hlau tsis tshua muaj hauv ntiaj teb, uas tau ua rau muaj teeb meem loj hauv dej thiab av.

Source: Cornell University, Yale Tsev Kawm Ntawv ntawm Ib puag ncig