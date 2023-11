Cov Me Nyuam 'Kev Pom Zoo Zoo Tshaj Plaws ntawm Lawv Lub Cev thiab Ib puag ncig

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no los ntawm University of Birmingham tau tshawb pom tias cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua plaub hlis muaj peev xwm nkag siab tias lawv lub cev cuam tshuam li cas nrog lub ntiaj teb nyob ib puag ncig lawv. Qhov kev tshawb fawb loj tshaj plaws no tau ua los ntawm Birmingham BabyLab tso lub teeb tshiab ntawm kev txhim kho kev paub txog tus kheej hauv cov me nyuam mos thiab qhia txog lawv lub peev xwm ntawm kev txawj ntse.

Txoj kev tshawb no koom nrog kev sim nrog cov menyuam yaus hnub nyoog plaub thiab yim hli. Cov me nyuam mos tau nthuav tawm nrog lub pob ntawm lub vijtsam uas txav ze dua lossis deb ntawm lawv. Kuj ceeb tias, thaum lub pob mus txog qhov ze tshaj plaws ntawm qhov screen, cov menyuam yaus tau ntsib kev vibration me me ntawm lawv txhais tes. Lub hlwb kev ua haujlwm tau raug saib xyuas zoo thaum lub sijhawm sim no, thiab qhov kev tshawb pom tau zoo heev.

Cov txiaj ntsig tau pom tias txawm tias thaum muaj plaub lub hlis xwb, cov menyuam mos tau pom qhov ua kom siab somatosensory (tactile) lub hlwb thaum kov tau ua ntej los ntawm ib qho khoom txav mus rau lawv. Qhov no qhia tau hais tias cov menyuam mos muaj lub peev xwm los paub txog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig thiab nkag siab tias lawv lub cev cuam tshuam li cas nrog qhov chaw nyob ib puag ncig lawv. Lub tswv yim no hu ua peripersonal space, thiab nws plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv lawv txoj kev loj hlob thaum ntxov.

Dr. Giulia Orioli, tus thawj coj tshawb fawb thiab tshawb fawb Fellow hauv Psychology ntawm University of Birmingham, tau piav qhia tias qhov kev tshawb pom qhia tias cov me nyuam muaj peev xwm ua kom muaj kev sib txuas ntawm qhov lawv pom thiab lawv xav li cas. Qhov no txhais tau hais tias txawm tias ua ntej cov me nyuam yaus tau kawm kom ncav cuag cov khoom, lawv lub hlwb multisensory yog xaim los nkag siab qhov chaw nyob ib puag ncig lawv thiab lawv lub cev cuam tshuam li cas.

Txoj kev tshawb no tseem saib seb cov menyuam yaus hnub nyoog li cas, thaum muaj hnub nyoog yim lub hlis, tau hnov ​​​​qab txog qhov kev xav tau kov. Interestingly, thaum kov ntawm lawv txhais tes ua raws lub pob txav deb ntawm lawv ntawm qhov screen, lawv lub hlwb ua haujlwm tau pom cov cim ntawm kev xav tsis thoob. Qhov no qhia tau hais tias thaum me nyuam yaus nce mus txog lawv thawj xyoo ntawm lub neej, lawv lub hlwb tsim kev paub ntau dua ntawm lawv lub cev txoj hauj lwm hauv kev sib raug zoo nrog lawv ib puag ncig.

Cov kev tshawb pom no, luam tawm nyob rau hauv Kev Tshaj Tawm Txog Kev Tshawb Fawb thaum Lub Kaum Ib Hlis 2023, muab kev nkag siab zoo rau kev txhim kho thaum ntxov ntawm kev paub txog tus kheej hauv cov menyuam mos. Raws li xibfwb Andrew Bremner, tus kws tshaj lij kev xav txog kev loj hlob, tau sau tseg, txoj kev tshawb fawb pom tau tias cov menyuam yaus tsim kev nkag siab zoo dua ntawm lawv lub cev li cas hauv qhov chaw nyob ib puag ncig lawv thaum lawv loj hlob thiab tshawb nrhiav lub ntiaj teb.

FAQ

1. Cov menyuam yaus hnub nyoog plaub hlis puas tuaj yeem nkag siab tias lawv lub cev cuam tshuam li cas nrog lawv ib puag ncig?

Yog lawm, raws li kev tshawb fawb los ntawm University of Birmingham's Birmingham BabyLab, cov menyuam yaus hnub nyoog plaub hlis muaj peev xwm nkag siab tias lawv lub cev cuam tshuam li cas nrog lub ntiaj teb nyob ib puag ncig lawv. Qhov no qhia tias cov me nyuam mos muaj lub peev xwm los nkag siab txog lawv qhov chaw nyob ib puag ncig thiab nkag siab lawv lub cev kev sib raug zoo nrog qhov chaw nyob ib puag ncig lawv.

2. Qhov chaw ntawm tus kheej yog dab tsi?

Peripersonal space yog hais txog thaj tsam ntawm qhov chaw tam sim ntawd nyob ib puag ncig tus neeg lub cev. Nws sawv cev rau thaj chaw uas lawv tuaj yeem cuam tshuam nrog cov khoom thiab tseem ceeb heev rau lawv txoj kev xav thiab kev paub txog lub ntiaj teb sab nraud.

3. Cov me nyuam paub txog lawv lub cev txoj hauj lwm hloov li cas thaum lawv loj tuaj?

Txoj kev tshawb no tau qhia tias thaum me nyuam yaus nce mus txog lawv thawj xyoo ntawm lub neej, lawv lub hlwb txhim kho kev paub ntau dua ntawm lawv lub cev txoj hauj lwm hauv kev sib raug zoo nrog lawv ib puag ncig. Cov menyuam yaus laus dua, thaum muaj hnub nyoog yim lub hlis, ua rau pom kev xav tsis thoob thaum kov tom qab ntsib cov khoom txav deb ntawm lawv ntawm lub vijtsam. Qhov no qhia txog kev nkag siab tob dua ntawm lawv lub cev txoj haujlwm thiab kev txav mus los hauv lawv ib puag ncig thaum lawv txuas ntxiv txhim kho.