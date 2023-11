Tshawb nrhiav lub luag haujlwm ntawm Extracellular Vesicles hauv Neuronal Kev Sib Txuas Lus thiab Kev Tshawb Fawb Tshuaj

Neuroscientist Dr. Federico Dajas-Bailador, tus thawj coj ntawm Axon Biology Lab ntawm University of Nottingham hauv UK, tau ua tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb hauv axon biology thiab nws qhov cuam tshuam rau kev tshawb nrhiav tshuaj. Hauv kev xam phaj tsis ntev los no, Dr. Dajas-Bailador tau qhia nws cov kev txawj ntse ntawm lub luag haujlwm ntawm me me uas tsis yog-coding RNAs (sncRNAs) hauv axon biology thiab muaj peev xwm cuam tshuam rau peb txoj kev nkag siab ntawm cov kab mob neurological.

Axon biology, uas tsom mus rau kev txhim kho thiab kev saib xyuas ntawm kev sib txuas ntawm neuronal, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub paj hlwb thiab lub hnub nyoog cuam tshuam. Dr. Dajas-Bailador txoj kev tshawb fawb tshwj xeeb saib lub luag haujlwm ntawm sncRNAs, xws li microRNAs, hauv kev tswj cov protein synthesis hauv axons. Cov sncRNAs no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj xyuas spatial-temporal ntawm cov noob qhia, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau thaj chaw deb xws li axon terminals.

Ib qho ntawm cov teeb meem tseem ceeb hauv axon biology yog lub logistical teeb meem tshwm sim los ntawm qhov ntev ntawm axons. Proteins yuav tsum tau nthuav tawm ntawm axon terminals, nyob deb ntawm lub cev ntawm tes, uas yuav tsum muaj kev tswj hwm kev txhais lus thiab kev nthuav tawm cov noob caj noob ces. Qhov no yog qhov uas sncRNAs tuaj rau hauv kev ua si, tswj cov noob qhia hauv axons thiab cuam tshuam tag nrho cov haujlwm neuronal.

Kev sib koom tes tau ua tus tsav tsheb tom qab Dr. Dajas-Bailador txoj kev tshawb fawb. Kev koom tes nrog cov chaw tsom mus rau kev tshawb fawb mob thiab cov kab mob neuron lub cev muaj zog tau tso cai rau lub chaw kuaj mob los txhawb lawv cov kev txawj ntse hauv RNA thiab kev txhim kho neuron los daws cov xwm txheej tshwj xeeb.

Qhov cuam tshuam ntawm Dr. Dajas-Bailador txoj kev tshawb fawb hauv axon biology thiab sncRNAs txuas ntxiv mus rau kev tshawb fawb thiab kev kho mob hlwb. Nkag siab txog qhov nyuaj ntawm cov neurons thiab lub luag haujlwm ntawm axons hauv lawv txoj haujlwm muaj peev xwm nrhiav tau tshuaj. Los ntawm kev tsom mus rau kev tswj hwm ntawm transcriptomics hauv axons, cov kws tshawb fawb tuaj yeem cuam tshuam kev ua haujlwm ntawm tag nrho cov neuron, ua rau kev hloov pauv kev kho mob.

Hais txog kev sib koom ua ke ntawm cov thev naus laus zis tshiab xws li AI thiab kev kawm tshuab, Dr. Dajas-Bailador lees paub lawv lub peev xwm thiab pom tias lawv yog cov cuab yeej muaj txiaj ntsig rau kev tuav thiab ua cov ntaub ntawv loj hauv thaj chaw neuroscience. Txawm hais tias AI tseem tsis tau ua tiav tag nrho rau hauv nws txoj kev tshawb fawb, nws lees paub nws qhov tseem ceeb hauv kev tshawb fawb cov ntaub ntawv zoo thiab txuas qhov sib txawv ntawm bioinformatics kev txawj ntse thiab kev nkag siab txog kev lom neeg.

Saib mus rau yav tom ntej, Dr. Dajas-Bailador's lab tau zoo siab txog kev tshawb nrhiav lub luag haujlwm ntawm cov hlwv extracellular hauv kev sib txuas lus neuronal. Cov vesicles no, uas nqa sncRNAs thiab lwm yam molecules, muab ib txoj hauv kev tshwj xeeb los kawm seb cov neurons cuam tshuam li cas thiab hloov kho lawv ib puag ncig. Kev nkag siab txog cov kev sib txuas lus no tuaj yeem muaj qhov cuam tshuam loj rau cov kab mob neurological thiab kev tshawb nrhiav tshuaj.

Aspiring cov kws tshawb fawb thiab cov tub ntxhais kawm xav paub txog neuroscience lossis lwm yam haujlwm yuav tsum tuav lawv txoj kev mob siab rau lawv txoj kev xaiv thiab tseem mob siab rau txawm tias lub sijhawm tsis paub tseeb. Dr. Dajas-Bailador hais ntxiv tias kev ua siab ntev yog qhov tseem ceeb, thiab kev ua tiav hauv kev tshawb fawb tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo.

FAQ

Q: Dab tsi yog axon biology?



A: Axon biology yog kev kawm txog kev tsim cov neurons li cas, dhau mus polarization, thiab tsim thiab tswj kev sib txuas los ntawm lawv cov axons. Nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nkag siab txog lub paj hlwb thiab lub hnub nyoog cuam tshuam txog kev degeneration.

Q: Dab tsi yog qhov me me tsis-coding RNAs (sncRNAs)?



A: Me me tsis-coding RNAs, los yog sncRNAs, yog ib chav kawm ntawm RNA molecules uas tsis code rau cov proteins tab sis muaj kev tswj hwm tseem ceeb hauv cov hlwb. Piv txwv suav nrog microRNAs, uas ua lub luag haujlwm hauv kev tswj cov noob caj noob ces.

Q: Lub luag haujlwm ntawm sncRNAs hauv axons yog dab tsi?



A: SncRNAs, tshwj xeeb tshaj yog microRNAs, tswj cov protein synthesis hauv zos hauv axons, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj spatial-temporal ntawm cov noob qhia. Lawv tso cai rau cov noob qhia ntawm axon terminals, uas nyob deb ntawm cov neuron lub cev ntawm tes.

Q: Yuav ua li cas nkag siab txog axon biology cuam tshuam rau kev tshawb nrhiav tshuaj?



A: Los ntawm kev tsom mus rau kev tswj hwm ntawm transcriptomics hauv axons, cov kws tshawb fawb tuaj yeem cuam tshuam kev ua haujlwm ntawm tag nrho cov neuron. Qhov no muab txoj hauv kev zoo rau kev tshawb nrhiav tshuaj thiab kev kho mob hloov pauv rau cov kab mob neurological.

Q: Yuav ua li cas AI thiab tshuab kev kawm tau koom ua ke rau hauv kev tshawb fawb neuroscience?



A: AI thiab kev kawm tshuab tuaj yeem siv los tswj thiab ua cov ntaub ntawv loj hauv kev tshawb fawb neuroscience. Lawv tuaj yeem pab txhim kho cov ntaub ntawv mining thiab txuas qhov sib txawv ntawm bioinformatics kev txawj ntse thiab kev nkag siab txog roj ntsha.

