Txoj Kev Kawm Tshiab qhia txog qhov loj tshaj plaws Asteroid Impact Structure Lies Hauv qab Southern New South Wales

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau tshawb pom dab tsi yuav yog qhov loj tshaj plaws ntawm lub hnub qub nyob rau hauv lub ntiaj teb, faus hauv qab Murray Basin nyob rau yav qab teb New South Wales, Australia. Txawm hais tias tseem tsis tau lees paub, qhov kev xav tias qhov kev cuam tshuam no yog kwv yees li ntawm 520km hauv txoj kab uas hla, ua rau nws ze li peb zaug loj dua Vredefort cov qauv cuam tshuam hauv South Africa, uas tam sim no suav tias yog qhov loj tshaj plaws.

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of New South Wales ntseeg tias cov qauv Deniliquin, raws li nws tau muaj npe, tuaj yeem tsim muaj kwv yees li 420 lab xyoo dhau los los ntawm kev cuam tshuam loj heev. Yog tias lawv qhov kev xav ua pov thawj muaj tseeb, nws yuav rov sau cov ntawv sau tseg, dhau ntawm qhov tsis muaj npe Chicxulub crater hauv Mexico, paub txog kev xaus kev kav ntawm dinosaurs, uas dav li 150km hauv qhov dav.

Asteroid cuam tshuam cov qauv tuaj yeem nyuaj rau kev txheeb xyuas, vim tias lawv feem ntau nyob twj ywm hauv qab cov khaubncaws sab nraud povtseg lossis tsis pom kev vim kev yaig. Txawm li cas los xij, cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau tshawb pom cov txheej txheem tshiab ntawm kev kuaj xyuas cov qauv no los ntawm kev txheeb xyuas cov qauv sib nqus. Cov qauv Deniliquin tau pom raws li cov qauv no, muab pov thawj muaj zog ntawm nws lub neej.

Tsis tas li ntawd, cov kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub tau paub tias yog coincide nrog cov xwm txheej tseem ceeb ntawm kev ploj tuag thoob plaws hauv keeb kwm, xws li ib qho uas tshem tawm cov dinosaurs. Qhov kev tshawb pom zaum kawg no qhia tias lub ntiaj teb thiab lwm lub ntiaj teb nyob hauv peb lub hnub ci tau raug cuam tshuam ntau dua kom txog thaum kwv yees li 3.2 billion xyoo dhau los. Tam sim no, muaj 38 qhov kev lees paub thiab 43 lub peev xwm cuam tshuam rau lub ntiaj teb, xws li los ntawm cov craters me mus rau cov qauv faus loj.

Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv lawv qhov kev tshawb nrhiav, nws tseem yuav pom tias cov qauv Deniliquin puas yuav raug lees paub tias yog lub hnub qub loj tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb. Excavating thiab kawm no colossal crater yuav muab invaluable kev pom nyob rau hauv peb ntiaj chaw keeb kwm thiab lub luag hauj lwm ntawm cosmic cuam tshuam nyob rau hauv shaping nws geological thiab lom evolution.

