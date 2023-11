Lub Tsev Pam Tuag tso cov tshauv rau hauv qhov chaw, ua rau Celestial Remembrance siv tau rau txhua tus

Lub tsev pam tuag Adelaide tab tom hloov pauv txoj hauv kev uas peb nco txog peb cov neeg hlub los ntawm kev muab lub sijhawm tshwj xeeb los xa lawv cov tshauv mus rau qhov chaw. Nyob rau hauv thawj lub tebchaws uas tsis tau pom dua, Alfred James Funeral Home tau koom tes nrog New Zealand-based tuam txhab Stardust Me los muab cov kev pabcuam tshwj xeeb no.

Hloov chaw nyob rau hauv lub ntiaj teb so chaw so, ib gram ntawm tshauv tam sim no yuav muab tso rau hauv lub thawv titanium thiab xa mus rau hauv orbit ntawm Elon Musk-tus tswv Space X Falcon 9 Rocket. Raws li lub foob pob hluav taws orbits rau kaum xyoo zoo kawg li, lub thawv yuav nws thiaj li rov nkag mus rau hauv huab cua, ci ntsa iab zoo li lub hnub qub ci ntsa iab. Qhov kev farewell saum ntuj ceeb tsheej no muab ib qho chaw so nyob mus ib txhis uas tsuas yog muaj rau cov neeg nplua nuj thiab muaj koob npe.

"Peb xav rov txhais txoj kev tuag tsis yog qhov kawg nkaus xwb, tab sis kuj yog kev ua koob tsheej ntawm cov kev nco zoo uas peb tau hlub," Stu Potter los ntawm Stardust Me tau hais. Lub tswv yim tseem ceeb no cuam tshuam qhov kev xav ntawm qhov kawg cuam tshuam nrog kev tuag, caw peb los ua kev nco txog peb cov neeg hlub hauv txoj kev zoo kawg nkaus.

Txhawm rau ua kom muaj kev paub dhau los ntawm tus kheej, Stardust Me tau tsim lub siab tawv app uas tso cai rau cov neeg hauv tsev neeg taug qab lawv tus neeg hlub txoj kev ncig thoob plaws lub ntiaj teb kev taug kev. Rau tus nqi me ntsis siab dua li ib txwm faus, tsuas yog ntau dua $ 3000, cov tib neeg tam sim no tuaj yeem koom nrog lwm lub ntiaj teb ua kev nco txog uas muaj kev nkag siab zoo txog kev sib txuas rau lub ntiaj teb.

Kev tsim kho tshiab thiab kev siv tau ntawm qhov kev pabcuam no tau ua rau cov tsev neeg muaj kev txaus siab los tshawb txog kev nco txog lub ntuj ceeb tsheej. Qhov tseeb tiag, ib tsev neeg Adelaide twb tau txiav txim siab tso lawv cov neeg hlub cov tshauv hauv lub hom phiaj yav tom ntej uas tau teem rau lub Peb Hlis. Lawv qhov kev txaus siab yog qhov txaus ntshai, vim lawv tau txais kev tso cai pub dawb los ntawm Stardust Me, ua rau lub hnub qub saum ntuj ceeb tsheej no tshwj xeeb tshaj plaws.

Nrog rau qhov kev pabcuam zoo tshaj plaws no, Alfred James Funeral Home thiab Stardust Me tau hloov kho txoj hauv kev uas peb pom thiab hwm lub cim xeeb ntawm peb cov neeg hlub uas tau ncaim mus. Los ntawm kev sib koom ua ke kev tshawb fawb thiab kev xav, lawv tab tom qhib ib thaj tsam saum ntuj ceeb tsheej uas muaj kev xav tshiab thiab txhawb siab rau txoj kev mus dhau lub neej.

FAQ:

Q: Qhov kev pabcuam tshauv-rau-qhov chaw ua haujlwm li cas?

A: Cov hmoov tshauv tau muab tso rau hauv lub thawv titanium thiab xa mus rau hauv orbit ntawm Elon Musk-tus tswv Space X Falcon 9 Rocket. Tom qab kaum xyoo ntawm orbiting, lub thawv rov nkag mus rau hauv cov huab cua, ci ntsa iab zoo li lub hnub qub.

Q: Cov neeg hauv tsev puas tuaj yeem taug qab lub voj voog ntawm lawv tus hlub cov tshauv?

A: Yog lawm, Stardust Me tau tsim ib qho app uas tso cai rau cov neeg hauv tsev neeg ua raws li lawv cov neeg hlub cov tshauv thoob plaws lub ntiaj teb txoj kev taug kev.

Q: Qhov kev pabcuam ashes-rau-qhov chaw raug nqi npaum li cas?

A: Tus nqi ntawm qhov kev pabcuam no tsuas yog ntau dua $ 3000, uas yog piv rau ib txwm faus.

Q: Puas yog qhov kev pabcuam no tsuas muaj rau cov neeg nplua nuj thiab muaj npe nrov?

A: Tsis yog, qhov kev pabcuam no yog ua kom nco txog lub ntuj ceeb tsheej rau txhua tus neeg, muab khoom plig zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis rau lawv cov neeg hlub.