Siv Atomic Clocks txhawm rau txheeb xyuas qhov tsaus ntuj

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Sussex thiab National Physical Laboratory hauv UK tau tshaj tawm txoj hauv kev tshiab los kuaj xyuas qee yam khoom qis uas tuaj yeem yog ib feem ntawm cov teeb meem tsaus nti. Cov teeb meem tsaus ntuj, txawm tias tsis pom ncaj qha, paub tias muaj kev cuam tshuam rau lub ntiaj teb uas tsis tuaj yeem piav qhia los ntawm peb cov qauv ntawm lub cev tam sim no.

Cov kws tshawb fawb tau qhia tias cov moos atomic, uas paub txog lawv qhov tsis tau pom dua los ntawm kev ua raws sijhawm, tuaj yeem siv los txheeb xyuas cov khoom no. Atomic moos ntsuas qhov me me oscillations ntawm atoms thaum lawv hloov ntawm lub zog lub xeev. Ib qho kev cuam tshuam los ntawm qhov teeb meem ultra-teeb tsaus nti cuam tshuam nrog cov teeb meem tsis tu ncua tuaj yeem kuaj pom los ntawm cov moos no.

Txoj kev tshawb nrhiav thawj zaug tau npaj cov qauv theoretical los ntsuas qhov hloov pauv hauv atomic moos sijhawm. Txhawm rau kom ntseeg tau lawv txoj hauv kev, cov kws tshawb fawb tau nyeem los ntawm cov moos atomic uas twb muaj lawm. Cov kauj ruam tom ntej yog los teeb tsa qhov kev sim qhov twg ob lub moos atomic tuaj yeem muab piv, nrog rau ib qho ua rau muaj kev hloov pauv hauv qhov tseem ceeb.

Hauv qhov kev tshawb fawb tshwj xeeb no, ob qho tib si tseem ceeb tau tshuaj xyuas: qhov zoo-cov qauv tsis tu ncua thiab electron-rau-proton huab hwm coj piv. Ob qho tib si ntawm cov khoom no tuaj yeem cuam tshuam los ntawm kev cuam tshuam nrog qee qhov teeb meem ultralight, xws li hypothetical axion, uas yog theorized los ua lub luag haujlwm rau cov teeb meem tsaus ntuj. Los ntawm kev ntsuas qhov loj ntawm cov kev cuam tshuam no, qhov pom ntawm cov khoom tuaj yeem qhia tau.

Cov moos Atomic muaj cov ntawv thov dav tshaj li kev teev sijhawm. Lawv tau raug siv los kawm gravitational redshift, tshawb nrhiav quantum physics, thiab tshawb nrhiav txoj hauv kev xa thiab khaws cov ntaub ntawv quantum. Tam sim no, nrog rau qhov muaj peev xwm ntawm kev siv atomic moos ua cov teeb meem tsaus ntuj, cov cuab yeej no tuaj yeem qhib qhov kev tshawb fawb tshiab.

Cov kws tshawb fawb hais txog tias lawv qhov kev tshawb pom tsis yog nyob ntawm qhov kev xav ua ntej, thiab cov qauv uas lawv tau tsim muaj qhov yooj yim los siv rau lwm qhov xwm txheej tsis tau piav qhia. Txoj kev tshawb no, uas tau luam tawm nyob rau hauv New Journal of Physics, muab ib txoj hauv kev zoo rau kev soj ntsuam thiab nkag siab txog qhov teeb meem tsaus ntuj.

Cov Ntsiab Lus:

- Atomic moos: Cov cuab yeej ntsuas lub sijhawm siv lub oscillations ntawm atoms thaum lawv txav ntawm lub zog lub xeev, paub txog lawv qhov tseeb tshwj xeeb.

- Cov teeb meem tsaus nti: Ib daim ntawv tsis meej ntawm cov teeb meem uas tsis tawm, nqus, lossis cuam tshuam lub teeb, thiab nws qhov muaj nyob yog inferred los ntawm nws gravitational cuam tshuam rau pom teeb meem.

- Qhov tseem ceeb tsis tu ncua: Cov txiaj ntsig uas piav qhia txog cov cai ntawm Lub Ntiaj Teb, xws li cov qauv zoo li qub thiab qhov sib piv ntawm electron-rau-proton.

- Axion: Ib qho piv txwv uas yog qhov muaj peev xwm sib tw rau qhov tsaus ntuj.

Qhov chaw:

- University of Sussex

- National Physical Laboratory

- Phau ntawv Journal of Physics