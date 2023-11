Asteroid Tracking: NASA's PDCO ntawm Kev Saib Xyuas rau Zej Zog

By

NASA Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg (PDCO) txuas ntxiv nws txoj kev mob siab saib xyuas ntawm Ze-Earth Objects (NEOs), nrog rau kev tshaj tawm tsis ntev los no ntawm cov ntaub ntawv ntawm lub hnub qub dhau los. Thaum Lub Kaum Ib Hlis 21, Asteroid 2023 VW5 yuav tsum tuaj nyob hauv 1.7 lab mais ntawm lub ntiaj teb. Txawm hais tias tsis tau muab cais ua qhov muaj peev xwm txaus ntshai Asteroid, qhov chaw pob zeb no yuav muab kev sib ntsib ze.

Asteroid 2023 VW5, ib tug tswv cuab ntawm Aten pawg ntawm asteroids, qhia cov yam ntxwv nrog lub ntiaj teb-hla nyob ze-Earth Asteroids (NEAs) nrog ib nrab loj axes me dua lub ntiaj teb. Lub npe tom qab thawj hom, asteroid 2062 Aten, cov NEAs tau pib txheeb xyuas los ntawm American astronomer Eleanor Helin hauv 1976 ntawm Palomar Observatory.

Nrog rau qhov dav ntawm kwv yees li 89 ko taw, Asteroid 2023 VW5 yog qhov sib piv loj rau lub dav hlau. Thaum nws qhov ntev tshaj li ntawm Chelyabinsk asteroid, uas ua rau muaj kev puas tsuaj nyob rau hauv Russia nyob rau hauv 2013, qhov no mus txog qhov chaw pob zeb poses tsis muaj kev hem thawj rau tib neeg vim nws kuj me me.

Kuj ceeb tias, qhov no tsis yog thawj zaug Asteroid 2023 VW5 tau los ze rau lub ntiaj teb. Cov ntaub ntawv keeb kwm qhia tau hais tias thaum lub Cuaj Hlis 4, 1901, lub hnub qub dhau los ntawm peb lub ntiaj teb ntawm qhov deb ntawm 69 lab kilometers. Ua raws li nws txoj cai thaum Lub Kaum Ib Hlis 21, 2021, txoj hauv kev ze ze yuav tshwm sim thaum Lub Yim Hli 26, 2026, ntawm qhov deb ntawm 36 lab kilometers.

Astronomers thiab cov kws tshawb fawb siv ntau yam txuj ci, suav nrog kev siv cov algorithms, txhawm rau txheeb xyuas thiab taug qab asteroids. Cov kws tshawb fawb hauv University of Washington tau tshaj tawm txoj kev tshawb fawb qhia txog qhov kev tshawb pom ntawm lub hnub qub uas muaj peev xwm txaus ntshai siv lub algorithm hu ua HelioLinc3D. Thaum lub sij hawm algorithm qhov kev sim hauv Hawaii, nws tau kuaj pom Asteroid 2022 SF289, lub pob zeb loj loj uas ntsuas ze li ntawm 600 ko taw dav. Txawm hais tias nws loj, lub asteroid no tsis muaj kev phom sij rau lub ntiaj teb tam sim ntawd.

HelioLinc3D algorithm tso siab rau Rubin cov ntaub ntawv dav dav los txheeb xyuas thiab saib xyuas lub hnub qub. Los ntawm cov txuj ci siab tshaj no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem txuas ntxiv txhim kho peb txoj kev nkag siab thiab kev npaj rau tej yam kev hem thawj saum ntuj ceeb tsheej.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Dab tsi yog Lub Ntiaj Teb Zej Zog (NEO)?

A: Lub Zej Zog Lub Ntiaj Teb (NEO) yog ib qho asteroid lossis comet uas tuaj hauv 1.3 astronomical units (kwv yees li 195 lab kilometers) ntawm lub ntiaj teb.

Q: Dab tsi yog qhov muaj peev xwm txaus ntshai Asteroid?

A: Asteroid Potentially Dangerous Asteroid (PDA) yog lub hnub qub uas yuav ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb vim nws qhov loj thiab qhov sib thooj.

Q: Yuav ua li cas asteroids taug qab?

A: Astronomers siv ntau txoj hauv kev los taug qab asteroids, nrog rau hauv av-raws li telescopes, chaw soj ntsuam, thiab algorithms uas txheeb xyuas cov ntaub ntawv txhawm rau txheeb xyuas thiab kwv yees lawv txoj hauv kev.

Q: Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm Aten pawg ntawm asteroids?

A: Cov pab pawg Aten ntawm asteroids yog ib pawg ntawm Lub Ntiaj Teb Hla Dhau Ze-Earth Asteroids (NEAs) nrog lub orbits me dua lub ntiaj teb. Lawv muaj npe tom qab thawj zaug pom asteroid ntawm hom no, 2062 Aten.

Q: Yuav ua li cas algorithms pab nyob rau hauv asteroid nrhiav tau?

A: Algorithms, xws li HelioLinc3D, siv cov ntaub ntawv loj los txheeb xyuas thiab taug qab asteroids. Los ntawm kev txheeb xyuas cov qauv thiab cov kev sib tw, cov algorithms no pab cov kws tshawb fawb hauv lawv cov kev siv zog txuas ntxiv los saib xyuas cov kev hem thawj ntawm qhov chaw.