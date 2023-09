Lub siab nyiam "Duggers" uas Unearth Prehistoric Treasures nyob rau sab hnub poob Queensland

Kaum ib tus neeg siv riam phom, txhuam hniav, thiab shovels tau mob siab rau ua haujlwm ua ke kom pom qhov seem ntawm 95 lab-xyoo-laus-laus pob txha pob txha dinosaur. Cov neeg tuaj yeem ua haujlwm pub dawb no siv lawv lub sijhawm los tshem tawm cov av hauv qab Belmont Chaw Nres Nkoj, ib lub cuab yeej nyob hauv lub nroog sab nraud ntawm Winton, Queensland. Thaum lub hnub ci ntsa iab los rau ntawm lawv, cov "duggers" uas mob siab rau tseem nyob hauv siab siab thaum lawv tshawb nrhiav cov pob txha ua ntej.

Ntawm cov neeg tuaj yeem pab dawb no yog Ali Calvey, tus kws tshaj lij tus kheej "dinosaur tragic" uas tau koom nrog hauv kev khawb txij li xyoo 2008. Qhov tseeb, Ms. Calvey tau koom nrog 14 khawb hauv tag nrho thiab tseem tau tsiv mus rau Winton nrog nws tus khub los ua haujlwm pub dawb ntawm lub Hnub nyoog ntawm Dinosaurs Museum. Nws siv tsib hnub hauv ib lub lis piam hauv chav kuaj npaj cov qauv rau kev tso saib.

Australia, nrog rau nws txoj hauv kev tuaj yeem ua haujlwm pub dawb, tau dhau los ua ib qho chaw nyiam tshaj plaws thoob ntiaj teb rau cov pej xeem cov kws tshawb fawb nyiam dinosaurs. Winton, tshwj xeeb, tau tshwm sim los ua lub peev ntawm dinosaur ntawm lub tebchaws. Kev qhib lub Hnub Nyoog ntawm Dinosaurs Tsev khaws puav pheej hauv xyoo 2009 los ntawm Grazier David Elliott tau ua lub nroog qhov chaw nrov rau paleo-tourism, pab nyiaj kwv yees li $ 70 lab txhua xyoo rau Queensland kev lag luam tawm sab nraud.

Rau ib cheeb tsam uas tawm tsam nrog kev kub ntxhov thiab cov neeg poob qis, qhov kev vam meej ntawm lub tsev khaws puav pheej tau coj kev txhawb nqa nyiaj txiag ntau. Tus curator ntawm palaeontology ntawm lub tsev khaws puav pheej, Matthew Herne, tau pom qhov kev txaus siab loj hlob hauv Queensland lub sijhawm ua ntej keeb kwm yav dhau los thiab suav tias yog qhov kev txhawb nqa zoo heev rau cov zej zog sab nraud.

Lub Hnub Nyoog ntawm Dinosaurs Tsev khaws puav pheej tau ua lub lim tiam-ntev khawb ntawm cov khoom sab nraud rau ntau tshaj ob xyoo lawm, ua rau muaj kev tshawb pom tsis tu ncua ntawm cov pob txha tshiab. Unearthing cov pob txha no, txawm tias cov me me li cov lwv, tuaj yeem nyuaj rau thaj chaw loj thiab tsis muaj zog ntawm Queensland outback. Txawm li cas los xij, kev mob siab rau thiab kev mob siab rau ntawm cov neeg niaj hnub koom nrog hauv cov kev khawb no tau ua rau pom qhov txawv txav.

Cov neeg laus, feem ntau nrog kev mob siab rau lub neej rau dinosaurs, ua ib feem tseem ceeb ntawm cov neeg koom nrog khawb. Cov tib neeg no, nrog lawv cov kev txawj ntse thiab lub zog muaj zog, xav ua kom muaj txiaj ntsig zoo thaum lawv so haujlwm xyoo. Karyn Deane, tus neeg laus laus uas tau mus ncig ntau dua 25 teev los ntawm tsheb ciav hlau thiab tsheb npav los koom nrog kev khawb, qhia nws qhov kev zoo siab ntawm kev cia siab tias yuav nrhiav tau ib yam dab tsi ntau lab xyoo.

Ib qho tshwj xeeb tshwj xeeb pom thaum lub sijhawm khawb no yog lub caj dab ntev sauropod, ntseeg tias yog dinosaur loj tshaj plaws hauv Australia. Cov pob txha tam sim no tsis tau pom dua yuav yog cov tib hom tsiaj los ntawm cov tsiaj txhu uas David Elliott nrhiav pom cov pob txha pob txha hauv xyoo 1999. Cov pob txha no, muaj lub npe hu ua Elliot, muaj qhov tseem ceeb ntawm tus kheej rau Mr. Elliott, vim nws qhov kev tshawb pom tau cuam tshuam rau nws lub neej.

Kev mob siab rau thiab kev mob siab rau ntawm cov neeg nyiam dinosaur siab heev no tau hloov qhov kev nyiam mus ncig ua si ib zaug rau hauv kev lag luam vam meej uas nyiam cov qhua los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb. Mus rau pem hauv ntej, cov diggers thiab cov kws tshawb fawb txuas ntxiv lawv txoj kev tshawb nrhiav kom nrhiav tau cov khoom muaj nqis tshiab, ua rau Queensland lub outback yog qhov chaw tseem ceeb rau cov neeg nyiam dinosaur thoob ntiaj teb.

Qhov chaw:

