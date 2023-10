Hubert Reeves: Astrophysicist thiab Science Communicator

By

Hubert Reeves, Canadian-Fabkis astrophysicist uas tau tas sim neej tsis ntev los no thaum muaj hnub nyoog 91 xyoos, tsis yog ib tus kws tshawb fawb ua kev zoo siab xwb tab sis kuj yog tus kws tshaj lij kev sib txuas lus. Yug hauv Montreal xyoo 1932, Reeves tau tsim muaj kev mob siab rau astronomy thaum nws tseem hluas, tshawb txog lub ntiaj teb ntuj tsim thiab kawm cov hnub qub raws li kev ua haujlwm astronomer. Nws fascination nrog lub cosmos coj nws mus nrhiav hauj lwm nyob rau hauv astrophysics, nws thiaj li tau txais PhD los ntawm Cornell University thiab dhau los ua ib tug kws pab tswv yim rau NASA qhov chaw.

Reeves tau paub txog nws lub peev xwm los piav qhia cov tswv yim kev tshawb fawb nyuaj rau cov pej xeem, thiab nws xav qhia nws txoj kev hlub ntawm kev tshawb fawb thiab lub ntiaj teb nrog cov neeg tuaj saib dav dua. Xyoo 1981, nws tau luam tawm ib phau ntawv hu ua "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), uas tau los ua tus muag khoom zoo tshaj plaws hauv Fabkis thiab tau muab txhais ua 25 yam lus. Phau ntawv tau txais kev qhuas rau nws lub peev xwm los tig astrophysics mus rau hauv dab neeg epic, thiab nws tau ua kom Reeves lub koob npe nrov ua tus kws tshaj lij kev sib txuas lus.

Thoob plaws hauv nws txoj haujlwm, Reeves tau sau ntau dua 40 phau ntawv, suav nrog ntau lub npe rau menyuam yaus. Nws tau dhau los ua ib lub ntsej muag paub hauv Fab Kis TV, tshwm sim ntawm kev hais lus nrov tshaj plaws thiab nyiam cov neeg tuaj saib nrog nws cov plaub hau dawb, twinkling ob lub qhov muag, thiab hais lus Quebec. Nws tus cwj pwm ntxim nyiam thiab nyiam ua rau nws yog tus neeg hais lus nrhiav hauv lub ntiaj teb hais lus Fab Kis, qhov chaw uas nws tau los ua lub npe hu ua Fab Kis sib npaug ntawm Carl Sagan.

Reeves tsis yog tsuas yog kev sib txuas lus science nkaus xwb tab sis kuj yog tus thawj coj saib xyuas ib puag ncig. Nws mob siab rau kev tawm tsam rau kev tiv thaiv xwm txheej thiab ceeb toom txog kev phom sij ntawm kev puas tsuaj rau tus kheej uas tib neeg ntsib. Nws ntseeg hais tias tib neeg tsis yog hom uas tau xaiv thiab peb yuav tsum ua lub luag haujlwm rau peb qhov kev ua kom peb muaj sia nyob.

Hubert Reeves 'kev koom tes rau thaj tsam ntawm astrophysics thiab kev sib txuas lus science tau ua rau muaj kev cuam tshuam ntev. Nws lub peev xwm los txuas qhov sib txawv ntawm kev paub txog kev tshawb fawb thiab cov pej xeem sawv daws tau txhawb nqa ntau tus neeg los xav txog qhov tsis meej ntawm lub ntiaj teb thiab saib xyuas thiab tiv thaiv lub ntiaj teb ntuj tsim.

Qhov chaw:

- "Hubert Reeves: Astrophysicist uas tau los ua tus thawj coj pej xeem kev txawj ntse hauv Fabkis", Lub Ntiaj Teb thiab Xa Ntawv.

- "Hubert Reeves, astrophysicist thiab environmentalist uas nthuav nws txoj kev hlub ntawm kev tshawb fawb - obituary", The Telegraph.