Tshawb nrhiav qhov nyuaj ntawm Be Stars: Tshaj Tawm Binary Systems

By

Kev tawg tsis ntev los no los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Leeds tau rhuav tshem cov kws tshawb fawb astronomers txoj kev ntseeg ntev ntev txog Be hnub qub, ua rau lub teeb tshiab ntawm cov khoom ntuj ceeb tsheej enigmatic. Ua hnub qub, paub txog lawv cov kab emissions thiab B spectral hom, tau ntxim nyiam cov kws tshawb fawb rau ntau tshaj ib puas xyoo txij li lawv nrhiav tau los ntawm Italian astronomer Angelo Secchi xyoo 1866.

Raws li kev lig kev cai, astronomers ntseeg tias Be hnub qub feem ntau muaj nyob rau hauv binary systems, seev cev ua khub thoob plaws ntiaj teb. Txawm li cas los xij, kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm European Space Agency's Gaia satellite tau muab cov pov thawj tsis txaus ntseeg uas nyuaj rau qhov kev xav no. Nws zoo nkaus li tias Be hnub qub tsis yog ob qho tib si xwb tab sis zoo li triples, nrog peb lub cev saum ntuj ceeb tsheej intricately interacting nrog ib leeg.

Los ntawm kev soj ntsuam kev txav ntawm cov hnub qub thoob plaws lub ntuj hmo ntuj dhau lub sijhawm ntev thiab luv dua, cov kws tshawb fawb tau pom cov cim qhia ntawm kev sib raug zoo. Yog hais tias lub hnub qub txav raws txoj kev ncaj, nws qhia tias muaj ib lub hnub qub. Txawm li cas los xij, muaj ntau lub hnub qub ua rau muaj qhov tsis pom kev wobble lossis txawm tias tus qauv kauv. Astonishingly, txoj kev tshawb no tau qhia tias Be hnub qub tau nthuav tawm tus nqi qis dua ntawm cov phooj ywg piv rau lawv cov B hnub qub ua ntej, tsis sib haum xeeb.

Kev tshawb nrhiav ntxiv tau nthuav tawm tias lub hnub qub thib peb feem ntau nkag mus rau hauv qhov chaw, cuam tshuam txoj hauv kev ntawm tus khub thiab pab txhawb kev hloov pauv ntawm cov khoom tsim nyog rau kev tsim cov khoom sib txawv gaseous disc enveloping Be hnub qub - lub hnub qub spectacle reminiscent ntawm Saturn lub nplhaib. Cov khub no, ib zaug pom rau peb, ua rau pom tsis pom vim yog "vampire" Ua lub hnub qub ua rau lawv cov huab hwm coj mus txog thaum lawv poob qis heev kom pom.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no nthuav dav dhau ntawm thaj tsam ntawm Be hnub qub. Los ntawm lub qhov dub thiab cov hnub qub neutron mus rau qhov chaw gravitational yoj, peb txoj kev nkag siab ntawm cov phenomena cosmic sawv yuav cuam tshuam loj heev. Nrog rau qhov nce ntawm gravitational yoj kev tshawb fawb, qhov kev paub tshiab no muaj txiaj ntsig zoo rau cov hnub qub uas yug los rau cov kev cuam tshuam tsis zoo no.

Raws li xibfwb René Oudmaijer los ntawm University's School of Physics thiab Astronomy sau tseg, "Binarity yog qhov tseem ceeb hauv kev hloov pauv ntawm lub hnub qub, tab sis tam sim no peb tab tom hloov mus dhau qhov kev xav ntawd. Triples tau dhau los ua binaries tshiab. " Qhov kev hloov pauv no hauv peb txoj kev nkag siab txog kev ua phooj ywg saum ntuj ceeb tsheej qhib qhov rooj rau lub ntiaj teb zoo nkauj dua thiab ntxim nyiam tos kom tsis muaj kev sib haum xeeb.

Cov lus nug:

Q: Dab tsi yog Be stars?

A: Ua hnub qub yog ib pawg neeg sib txawv ntawm cov hnub qub uas ua los ntawm lawv hom B spectral thiab muaj cov kab emissions hauv lawv cov spectral. Lawv yog cov hnub qub uas tsis yog supergiant B uas nthuav tawm ib lossis ntau dua Balmer emission kab lossis tau nthuav tawm lawv yav dhau los.

Q: Yuav ua li cas Be hnub qub ib txwm xav kom muaj nyob?

A: Yav dhau los, astronomers ntseeg tias Be hnub qub feem ntau muaj nyob rau hauv binary systems, nrog ob lub hnub qub orbiting ib leeg.

Q: Qhov kev tshawb pom tsis ntev los no tau qhia dab tsi?

A: Qhov kev tshawb pom tsis ntev los no tau tawm tsam cov kev ntseeg ib txwm muaj los ntawm kev muab pov thawj tias Be hnub qub tshwm sim hauv peb lub cev, qhov twg peb lub cev saum ntuj ceeb tsheej cuam tshuam nrog ib leeg.

Q: Qhov kev tshawb pom no cuam tshuam li cas rau peb txoj kev nkag siab txog lwm yam khoom saum ntuj ceeb tsheej?

A: Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau peb txoj kev nkag siab ntawm qhov dub, cov hnub qub neutron, thiab qhov chaw nqus dej, muab kev nkag siab rau cov hnub qub uas ua ntej lawv tsim.

Q: Ua li cas cov khub ntawm Be hnub qub ua rau pom tsis pom?

A: Lub "vampire" Ua lub hnub qub maj mam nqus cov huab cua ntawm nws tus khub hnub qub, ua rau lawv dhau los ua me me thiab tsis pom kev.