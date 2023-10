Kev Ua Phem Tshaj Plaws ntawm Lub Ntiaj Teb Tsawg Orbit Satellites ntawm Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb

By

Low Earth orbit (LEO) satellite constellations, xws li Elon Musk's Starlink thiab Amazon tsis ntev los no tau koom nrog cov haiv neeg, ua rau muaj kev puas tsuaj loj rau kev tshawb fawb. Cov satellites no, ib zaug tau qhuas txog lawv lub peev xwm los muab kev pabcuam dav dav thoob ntiaj teb, tam sim no ua rau lub teeb muaj kuab paug uas cuam tshuam rau kev kawm ntawm lub ntuj hmo ntuj. Txawm hais tias kev siv zog los ua kom qhov ci ntsa iab ntawm cov satellites, cov kws tshawb fawb tau pom tias lawv tseem tshaj qhov pom zoo kom pom qhov ci ci ntau dua ob zaug.

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau luam tawm hauv phau ntawv journal Nature tau hais txog yuav ua li cas tus qauv ntawm AST SpaceMobile's BlueBird swarm tau dhau los ua ib qho khoom ci tshaj plaws nyob rau saum ntuj. Lwm txoj kev tshawb fawb tau qhia ntxiv tias txawm tias cov satellites tsaus nti tseem tseem ci ntsa iab dua li cov kws tshawb fawb astronomers pom zoo kom txo qis kev cuam tshuam nrog qhov chaw tshawb fawb.

Astronomers mus koom lub rooj sib tham los ntawm International Astronomical Union lub Chaw rau Kev Tiv Thaiv Tsaus Ntuj thiab Quiet Sky los ntawm Satellite Constellation Interference qhia kev txhawj xeeb txog kev cuam tshuam ntawm cov satellites nyob rau yav tsaus ntuj kev tshawb fawb. Txawm hais tias sim ua kom tsaus ntuj lawv cov satellites, qhov ci tseem yog qhov teeb meem tsis tu ncua. Cov kev taug qab uas twb muaj lawm rau LEO satellites yog tus nqi kim thiab tsis muaj peev xwm ua tau.

Cov neeg tswj hwm tau qeeb los daws cov kev txhawj xeeb no, feem ntau yog tso siab rau cov lus qhia yeem uas tsis muab cov kev txwv muaj txiaj ntsig. Tsis tas li ntawd, muaj cov lus nug txog seb qhov kev puas tsuaj tshwm sim los ntawm kev tshawb fawb txog kev tshawb fawb puas yog los ntawm cov txiaj ntsig ntawm kev txhim kho broadband nkag mus rau thaj chaw deb. LEO satellite systems, thaum ua kom muaj kev sib txuas hauv cov cheeb tsam sib cais, muaj kev txwv tsis pub muaj peev xwm, tsis zoo li fiber ntau lossis 5G wireless networks.

Starlink, piv txwv li, tam sim no ua haujlwm rau 1.5 lab tus neeg siv thoob ntiaj teb, thaum ntau lab tus neeg hauv Tebchaws Meskas tseem tsis muaj kev nkag tau mus rau qhov pheej yig broadband. Tus nqi siab ntawm satellite internet txwv nws lub peev xwm los daws cov teeb meem kev sib txuas dav. Tsis tas li ntawd, muaj kev npaj yuav tshaj tawm kaum tawm txhiab tus satellites ntxiv rau hauv qhov chaw, ua rau lub teeb muaj kuab paug ntau ntxiv thiab nws cov txiaj ntsig ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb.

