Lub Siena Galaxy Atlas: Daim Ntawv Qhia Kev Qhia ntawm Cosmos

Siena Galaxy Atlas (SGA) yog daim ntawv qhia dav dav ntawm lub cosmos uas suav nrog qhov kev ncua deb, qhov chaw, thiab tshuaj lom neeg profile ntawm 380,000 galaxies thoob plaws ib nrab ntawm lub ntuj hmo ntuj. Tsim los ntawm ib pab neeg ntawm astronomers nrog Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, SGA muab cov ntaub ntawv los ntawm peb qhov kev tshawb fawb dav dav ua tiav thaum xyoo 2014 thiab 2017. Daim ntawv qhia qhia meej txog qhov chaw, cov duab, thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm ntau pua. txhiab lub galaxies loj.

Ua ntej kev tsim ntawm SGA, yav dhau los galaxy muab tso ua ke muaj qhov tsis raug, xws li cov haujlwm tsis raug thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm cov galaxies, nrog rau cov ntawv nkag uas tsis yog galaxies tab sis cov hnub qub lossis cov khoom qub. SGA tshem tawm cov kev ua yuam kev no rau ib ntu loj ntawm lub ntuj thiab txhim kho qhov ci ntsa iab rau galaxies, ib yam dab tsi uas tsis muaj kev ntseeg siab ua ntej rau cov qauv ntawm qhov loj me no.

SGA yog ib qho khoom muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg astronomers kawm txog kev tsim galaxy thiab cov qauv ntawm lub ntiaj teb. Nws pab muab cov duab dav dav ntawm cosmos thiab txhawb kev tshawb fawb ntxiv. Txhua qhov kev tshawb fawb saum ntuj zoo li SGA tso cai rau cov kws tshawb fawb los txheeb xyuas cov qauv dav dav thoob plaws cov pej xeem ntawm cov khoom, muab cov kev tshawb pom tshiab rau hauv cov ntsiab lus, thiab txheeb xyuas cov neeg sib tw rau kev soj ntsuam.

Cov ntaub ntawv rau SGA yog los ntawm ntau lub koob yees duab, suav nrog Lub Koob Yees Duab Tsaus Ntuj, Mosaic3 lub koob yees duab, thiab Beijing-Arizona Sky Survey. Cov kev tshawb fawb no tau ntes cov duab nyob rau hauv qhov muag thiab infrared wavelengths, npog thaj tsam ntawm 20,000 square degrees, uas yog yuav luag ib nrab ntawm lub ntuj hmo ntuj. SGA kuj yog thawj qhov kev tshawb fawb los muab cov ntaub ntawv ntawm lub galaxies lub teeb profiles.

SGA, muaj npe tom qab Siena College hauv New York, muaj pub dawb hauv online rau ob tus kws tshaj lij astronomers thiab cov pej xeem. Ntxiv nrog rau nws cov khoom siv txuj ci, lub atlas muaj ntau cov duab ntawm cov galaxies zoo nkauj, ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo rau txhua tus neeg xav tshawb nrhiav peb lub ces kaum ntawm lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

– NOIRLab

- ESA's Gaia spacecraft

- Tsaus Zog Spectroscopic Instrument (DESI) Txoj Cai Tshawb Fawb

- Tsaus Zog Lub Koob Yees Duab (DECam)

- Mosaic3 lub koob yees duab

- Beijing-Arizona Sky Survey (BASS)

- NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) satellite