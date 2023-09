Astronomers pom muaj peev xwm ze tshaj plaws Black Holes rau lub ntiaj teb nyob rau hauv Hyades Cluster

Cov kws tshawb fawb Astronomers tau hais tias qhov dub qhov ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb tuaj yeem nyob rau hauv Hyades Cluster, uas nyob ze li ntawm 150 xyoo teeb ntawm lub hnub. Qhov kev tshawb pom no qhia tias cov qhov dub no tau raug ntiab tawm ntawm pawg ntau lab xyoo dhau los thiab tam sim no tab tom taug kev hauv lub galaxy ib leeg. Piv nrog rau yav dhau los paub lub qhov dub dub tshaj plaws, cov neeg sib tw tshiab no yuav nyob ib puag ncig kaum npaug ze rau lub ntiaj teb.

Lub Hyades Cluster yog ib pawg qhib, muaj ntau pua lub hnub qub nyob rau hauv lub constellation ntawm Taurus. Qhib pawg yog pawg ntawm cov hnub qub uas ntseeg tau tias tau tsim tib lub sijhawm los ntawm tib huab cua thiab plua plav. Yog li ntawd, cov hnub qub nyob rau hauv cov pawg no qhia cov yam ntxwv ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab hnub nyoog.

Txhawm rau tshawb xyuas qhov muaj peev xwm muaj qhov dub nyob hauv Hyades Cluster, ib pab pawg ntawm cov kws tshawb fawb coj los ntawm Stefano Torniamenti los ntawm University of Padua ua simulations ntawm lub hnub qub txav thiab hloov pauv hauv pawg. Cov kev simulation no suav nrog cov qhov dub, thiab cov txiaj ntsig tau muab piv rau cov kev soj ntsuam ua los ntawm Gaia qhov chaw tsom iav hais txog qhov nrawm thiab txoj haujlwm ntawm cov hnub qub hauv pawg.

Cov kws tshawb fawb tau xaus lus tias cov qauv simulation uas zoo tshaj qhov kev soj ntsuam suav nrog ob lossis peb qhov dub nyob hauv pawg. Tsis tas li ntawd, simulations uas suav tias yog qhov dub qhov raug tshem tawm ntawm Hyades tsis pub ntau tshaj 150 lab xyoo dhau los kuj tau ua raws li Gaia cov ntaub ntawv. Qhov no qhia tau hais tias yog tias lub qhov dub tau raug ntiab tawm ntawm pawg, lawv lub neej yav dhau los tseem yuav tshwm sim hauv cov neeg hnub qub.

Txawm hais tias lub qhov dub twb tau tawm ntawm Hyades, qhov kev sim qhia tias lawv yuav nyob twj ywm qhov dub qhov ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb. Cov ntaub ntawv yav dhau los rau qhov ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb, Gaia BH1 thiab Gaia BH2, tau tshawb pom xyoo no thiab nyob 1,560 thiab 3,800 lub teeb xyoo deb raws li. Hauv kev sib piv, qhov muaj peev xwm dub nyob hauv Hyades Cluster yuav ze dua.

Cov kev tshawb fawb qhia txog qhov cuam tshuam ntawm Gaia qhov chaw tsom iav qhov muag, uas tau tso cai rau cov neeg astronomers los kawm txog tus kheej txoj haujlwm thiab kev txav ntawm cov hnub qub hauv pawg xws li Hyades thawj zaug. Los ntawm kev ntsuas cov haujlwm thiab cov lus tsa suab ntawm ntau lab lub hnub qub, Gaia ua kom pom qhov cuam tshuam ntawm gravitational los ntawm cov khoom zais xws li qhov dub.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tau pom qhov pom ntawm qhov muaj thiab kev faib tawm ntawm qhov dub hauv lub galaxy thiab ua rau muaj kev nkag siab zoo dua ntawm kev hloov pauv ntawm cov hnub qub pawg. Cov kev tshawb fawb tau luam tawm nyob rau hauv Daim Ntawv Ceeb Toom Txhua hli ntawm Royal Astronomical Society.

- "Astronomers pom muaj peev xwm ze tshaj qhov dub qhov rau lub ntiaj teb." Space.com.

- "Qhov dub qhov ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb yuav nyob hauv Hyades Cluster." Tshiab Atlas