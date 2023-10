Kev nkag siab tshiab rau hauv Xov tooj cua nrawm nrawm thiab av qeeg

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm University of Tokyo tau muab kev nkag siab tshiab rau qhov tshwm sim tsis meej uas hu ua xov tooj cua ceev ceev (FRBs) los ntawm kev sib piv nrog av qeeg. FRBs yog qhov tawg ntawm lub zog ntawm xov tooj cua uas tuaj yeem nyob ntev li milliseconds thiab pib los ntawm qhov chaw sib sib zog nqus. Qhov laj thawj tseeb thiab keeb kwm ntawm FRBs tseem tsis tau paub, tab sis qhov kev tshawb fawb no qhia tias "starquakes" ntawm cov hnub qub neutron tuaj yeem ua lub luag haujlwm.

Neutron hnub qub yog cov hnub qub tuab heev uas tsim thaum lub hnub qub supergiant vau, tawm hauv qab me me, ntom ntom. Magnetars, ib hom ntawm lub hnub qub neutron nrog cov hlau nplaum muaj zog, tau pom emitting FRBs. Lub tswvyim ntawm starquakes ntawm magnetar nto, zoo ib yam li av qeeg nyob rau hauv lub ntiaj teb, muaj ib tug plausible piav qhia txog qhov tshwm sim ntawm FRBs.

Pab neeg tshawb fawb piv cov ntaub ntawv los ntawm FRBs, av qeeg, thiab hnub ci flares. Lawv pom qhov sib txawv ntawm FRBs thiab av qeeg, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv cov nqe lus ntawm aftershock tshwm sim thiab txo tus nqi aftershock nyob rau hauv lub sij hawm. Ntawm qhov tod tes, muaj qhov sib txawv ntawm FRBs thiab hnub ci flares. Qhov kev tshuaj ntsuam no tau tawm tsam cov kev tshawb fawb yav dhau los thiab tso lub teeb tshiab ntawm FRBs.

Qhov kev tshawb pom no muaj peev xwm los hloov kho peb txoj kev nkag siab txog av qeeg, teeb meem loj, thiab nuclear physics. Los ntawm kev kawm frbs thiab lawv cov kev txuas, cov kws tshawb fawb yuav tau txais kev pom zoo rau kev coj tus cwj pwm tsis muaj teeb meem thiab kev ua kom muaj lub cev.

Lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab Tokyo txoj kev tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv los ntawm Tsib-pua-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) hauv Suav teb thiab tam sim no decommissioned Arecibo Telescope hauv Puerto Rico. Cov koob yees duab loj loj no tau muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau txoj kev tshawb no.

Tsiv mus tom ntej, kev tshawb fawb ntxiv rau kev sib txuas ntawm FRBs thiab lub hnub qub av qeeg tuaj yeem qhib qhov kev tshawb pom tshiab txog qhov tsis paub ntawm peb lub ntiaj teb. Los ntawm kev nthuav tawm cov lus zais ntawm cov xov tooj cua nrawm nrawm, cov kws tshawb fawb tuaj yeem ua rau peb nkag siab tob txog lub cosmos thiab nws cov haujlwm sab hauv.

