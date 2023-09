Spectral Evolution ntawm XTE J1810-189 Tshawb xyuas los ntawm Astronomers

By

European astronomers tau siv lub hnub qub Neutron Sab Hauv Cov Txheej Txheem Explorer (NICER) nyob rau hauv Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb (ISS) los ua spectral tsom xam ntawm XTE J1810-189, ib qho xoo hluav taws xob qis binary. Lawv cov kev tshawb pom, luam tawm nyob rau hauv preprint server arXiv, muab kev nkag siab zoo rau cov spectral evolution ntawm cov kab ke no.

X-ray binaries (XRBs) muaj xws li lub hnub qub qub lossis ib lub ntsej muag dawb hloov mus rau lub hnub qub neutron compact lossis lub qhov dub. Low-mass X-ray binaries (LMXBs) thiab high-mass X-ray binaries (HMXBs) yog qhov txawv raws li qhov loj ntawm tus khub hnub qub.

XTE J1810–189 yog lub hnub qub neutron LMXB nrog kwv yees li ntawm 11,400 thiab 28,400 lub teeb xyoo. Nws nthuav tawm tus cwj pwm tsis tu ncua, hloov pauv ntawm cov theem quiescent thiab lub sij hawm ntawm X-ray emissions ntau ntxiv vim muaj kev nkag mus rau lub hnub qub neutron.

Thaum lub sij hawm xoo hluav taws xob tawg thaum lub Cuaj Hlis 2020, astronomers coj los ntawm Arianna Manca ntawm University of Cagliari hauv ltalis tau soj ntsuam XTE J1810-189 los tshawb xyuas nws cov spectral evolution. Cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm 33 NICEER kev soj ntsuam, nrog 23 ntawm lawv muab cov txheeb cais txaus rau kev tsom xam spectral.

Txoj kev tshawb no qhia tias feem ntau ntawm cov kev soj ntsuam tuaj yeem ua tau zoo los ntawm cov khoom siv thermally Comptonized uas txawv me ntsis raws sijhawm. Lub photon Performance index ntawm cov khoom no tau mus txog nws tus nqi siab tshaj nyob ze rau qhov kawg ntawm qhov tawg. Qhov kub ntawm Comptonized dub lub cev tau txiav txim siab nyob ib ncig ntawm 0.6 keV.

Kev tshawb nrhiav ntxiv yog tsim nyog los txiav txim seb cov noob photons rau Comptonization tivthaiv yog los ntawm cov khoom siv los yog lub hnub qub neutron. Cov kws tshawb fawb tau xaus lus tias XTE J1810-189 tsis ncav cuag lub siab / mos tag nrho thaum lub sijhawm tawg thiab muaj qhov ntsuas siab tshaj plaws ntawm kwv yees li ib qho tsis txaus ntseeg erg / s.

Cov kev soj ntsuam NICER kuj tau pom tias muaj cov thermonuclear tawg thaum lub sij hawm tawg, qhia tias muaj hydrogen-nplua nuj lub hnub qub nyob rau hauv lub system.

Hauv cov ntsiab lus, txoj kev tshawb no muab cov kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv spectral ntawm XTE J1810-189 siv NICER cov ntaub ntawv. Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab tag nrho lub hauv paus chiv keeb ntawm Comptonization tivthaiv thiab qhov xwm txheej ntawm lub system.

