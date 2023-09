By

Ib pab pawg neeg astronomers thoob ntiaj teb tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb: cov fossilized seem ntawm tsuas yog tom qab lub Big Bang hu ua " npuas ntawm galaxies." Qhov no unimaginably loj cosmic qauv ntsuas ib billion lub teeb-xyoos thoob plaws, ua rau nws 10,000 lub sij hawm wider tshaj peb Milky Way galaxy. Qhov kev tshawb pom muab cov duab meej dua ntawm tus nqi ntawm kev nthuav dav ntawm lub ntiaj teb thiab tuaj yeem hloov pauv cosmology.

Lub npuas, uas yog nyob nruab nrab ntawm kwv yees li 820 lab lub teeb-xyoo ntawm peb tus kheej galaxy, yog suav tias yog ib qho tseem ceeb nrhiav. Raws li Cullan Howlett, tus tswv cuab ntawm pab pawg tshawb fawb, cov npuas yog pob txha los ntawm lub sijhawm ntawm Big Bang thaum lub ntiaj teb tau tsim, thiab nws dwarfs ntau cov qauv paub, xws li Sloan Great Wall thiab Bootes supercluster.

Qhov kev tshawb pom kuj lees paub qhov tshwm sim thawj zaug tau piav qhia nyob rau xyoo 1970 los ntawm Jim Peebles, tus kws tshawb fawb Canadian-American cosmologist. Peebles theorized tias churning ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab hluav taws xob nyob rau hauv lub primordial ntug tsim lub suab tsis hu ua baryon acoustic oscillations, uas nyob rau hauv lem tsim npuas raws li lawv rippled los ntawm cov ntshav. Cov txheej txheem tau nres kwv yees li 380,000 xyoo tom qab lub Big Bang thaum lub ntiaj teb txias thiab cov duab ntawm cov npuas khov. Nyob rau tib lub sijhawm, cov npuas no loj dua thaum lub ntiaj teb nthuav dav.

Cov npuas tsis ntev los no yog thawj-paub ib leeg baryon acoustic oscillation. Cov kws tshawb fawb astronomers tau muab nws lub npe hu ua Ho'oleilana, lub ntsiab lus "xa lus yws ntawm kev tsaug zog" hauv Hawaiian, nyob rau hauv kev hais txog kev tsim chant los ntawm nws lub npe tau muab los.

Qhov kev tshawb pom tseem ceeb no tsis yog tsuas yog ua kom pom lub ntiaj teb thaum ntxov tab sis kuj qhia tias lub ntiaj teb tau nthuav dav ntxiv dua li qhov kev kwv yees yav dhau los. Cov kws tshawb fawb ntseeg tias qhov kev tshawb pom ntawm cov npuas loj ntawm galaxies tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv loj hauv thaj chaw cosmology, uas yuav tsum tau rov ntsuas dua ntawm tus qauv tam sim no ntawm lub ntiaj teb.

