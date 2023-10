Cov hnub qub tshawb pom qhov deb tshaj plaws thiab nquag siv xov tooj cua ceev ceev (frb) tsis tau

Cov kws tshawb fawb Astronomers tsis ntev los no tau ua qhov kev tshawb pom zoo siab los ntawm kev tshawb pom qhov deb tshaj plaws thiab muaj zog ceev xov tooj cua tawg (FRB) puas tau pom. Qhov no tej thaj chaw deb moj tej tawg ntawm cosmic xov tooj cua tsis tau ntev tshaj li ib millisecond, nrog nws qhov chaw nyob rau hauv lub galaxy kom deb li deb uas nws siv yim billion xyoo rau nws lub teeb mus txog peb. Qhov kev tshawb pom ntawm FRB no, hu ua FRB 20220610A, tau ua tiav los ntawm European Southern Observatory's (ESO) Very Large Telescope (VLT).

Tsis tsuas yog qhov no FRB qhov deb tshaj plaws puas tau pom, tab sis nws kuj emissions lub zog txawv txawv. Qhov tseeb, nws tso tawm qhov sib npaug ntawm lub hnub tag nrho emission tshaj ib ncua ntawm 30 xyoo, tab sis tsuas yog ib feem ntawm ib tug thib ob. Qhov kev tshawb pom ntawm FRB muaj zog no muaj qhov cuam tshuam loj rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb.

Ib qho kev nkag siab tseem ceeb ntawm qhov kev soj ntsuam no yog tias FRBs tuaj yeem siv los ntsuas qhov tsis muaj teeb meem ntawm galaxies. Cov txheej txheem tam sim no ntawm kev kwv yees huab hwm coj ntawm lub ntiaj teb tau txais cov lus teb tsis sib haum thiab sib tw tus qauv qauv ntawm cosmology. Txawm li cas los xij, los ntawm kev kawm FRBs, astronomers tuaj yeem tau txais kev nkag siab zoo rau kev faib cov teeb meem hauv cosmos.

Ryan Shannon, tus xibfwb ntawm Swinburne University of Technology thiab tus thawj coj tshawb fawb ntawm txoj kev tshawb no, piav qhia tias cov teeb meem uas ploj lawm hauv ntiaj teb tuaj yeem nkaum hauv qhov chaw ntawm galaxies. Qhov teeb meem no tej zaum yuav kub thiab diffuse uas nws nyuaj rau nrhiav tau siv cov tswv yim pa. Txawm li cas los xij, cov xov tooj cua nrawm nrawm muaj peev xwm nkag mus txawm tias thaj chaw khoob ntawm qhov chaw thiab "pom" cov khoom siv ionized. Qhov no tso cai rau cov kws tshawb fawb los ntsuas cov teeb meem ntawm galaxies, muab txoj hauv kev tshwj xeeb los ntsuas lub ntiaj teb.

Qhov kev tshawb pom ntawm qhov deb thiab muaj zog FRB no yog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev tshawb nrhiav ntawm cosmos. Los ntawm kev kawm cov cim cosmic mysterious no, astronomers txuas ntxiv mus nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab txog lub ntiaj teb muaj pes tsawg leeg thiab evolution. Cov kev tshawb pom ntawm qhov kev tshawb fawb no tau luam tawm nyob rau hauv Science journal.

Qhov chaw:

- Nina Massey, PA Science Correspondent

- Science phau ntawv journal