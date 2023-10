Cov kws tshawb fawb tau ntes qhov pom tsis tau pom dua ntawm Blazar's Plasma Jet

Siv lub network ntawm xov tooj cua telescopes hauv ntiaj teb thiab hauv qhov chaw, astronomers tau ntes cov ncauj lus kom ntxaws tshaj plaws ntawm lub dav hlau ntawm cov ntshav los ntawm lub qhov dub supermassive. Lub dav hlau, uas yog emissions los ntawm ib tug blazar hu ua 3C 279, mus ntawm ze li ntawm qhov ceev ntawm lub teeb thiab nthuav tawm intricate, twisted qauv nyob ze ntawm nws qhov chaw. Cov qauv no tawm tsam cov qauv kev xav uas tau siv rau 40 xyoo los piav qhia tias cov dav hlau no tsim thiab hloov zuj zus mus li cas.

Ib pab neeg tshawb fawb, suav nrog cov kws tshawb fawb los ntawm Max Planck Lub Tsev Haujlwm rau Xov Tooj Cua Astronomy (MPIfR) hauv Bonn, Lub Tebchaws Yelemees, tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev soj ntsuam. Lawv tau muab cov ntaub ntawv los ntawm txhua lub koob yees duab koom nrog los tsim lub tsom iav raj virtual nrog txoj kab uas hla ntawm 100,000 mais.

Blazars yog subclass ntawm active galactic nuclei uas muaj galaxies nrog lub hauv paus supermassive dub qhov accreting teeb meem los ntawm ib puag ncig disk. Cov khoom no tso tawm hluav taws xob hluav taws xob muaj zog thiab yog cov chaw ci ntsa iab tshaj plaws hauv cosmos. Kwv yees li 10% ntawm cov active galactic nuclei, cais raws li quasars, tsim cov plasma jets relativistic.

Lub cheeb tsam sab hauv ntawm lub dav hlau hauv blazar 3C 279 tam sim no tau ua duab nrog kev daws teeb meem tsis tau pom dua los ntawm RadioAstron lub hom phiaj. Pab pawg tshawb fawb tau tshawb pom qhov ua tau zoo tshaj plaws tsis tu ncua helical filaments nyob rau hauv lub dav hlau, qhia tias yuav tsum tau kho cov qauv theoretical uas twb muaj lawm siv los piav qhia txog kev tsim cov dav hlau hauv cov galaxies nquag.

Antonio Fuentes, tus kws tshawb fawb ntawm lub koom haum ntawm Astrophysics of Andalusia hais tias "Qhov no yog thawj zaug uas peb tau pom cov filaments ze ze ntawm lub dav hlau lub hauv paus chiv keeb, thiab lawv qhia peb ntxiv txog yuav ua li cas lub qhov dub ua lub plasma," said Antonio Fuentes, tus kws tshawb fawb ntawm lub koom haum ntawm Astrophysics of Andalusia (IAA-CSIC. ) hauv Granada, Spain. "Lub dav hlau sab hauv kuj tau pom los ntawm ob lub telescopes, GMVA thiab EHT, ntawm qhov luv luv wavelengths, tab sis lawv tsis tuaj yeem ntes cov duab filamentary vim lawv qaug zog dhau thiab loj dhau rau qhov kev daws teeb meem no."

Qhov kev tshawb pom no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev siv lub koob yees duab sib txawv los ntes cov yam ntxwv ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Los ntawm kev kawm cov ntaub ntawv sib txawv no thiab nkag siab txog lub zog uas cuam tshuam rau lub plasma, astronomers vam tias yuav tau txais kev nkag siab zoo rau hauv lub cev ntawm qhov dub thiab tsim cov dav hlau hauv ntiaj teb.

Cov Lus Nug

Blazar yog dab tsi?

Ib tug blazar yog ib hom galactic nucleus uas emits hluav taws xob hluav taws xob muaj zog. Nws muaj lub hauv paus supermassive black qhov accreting teeb meem los ntawm ib puag ncig disk.

Dab tsi yog relativistic plasma dav hlau?

Relativistic plasma jets yog lub zog siab ntawm cov khoom siv hluav taws xob uas taug kev ntawm qhov nrawm ze rau qhov ceev ntawm lub teeb. Lawv raug tso tawm los ntawm qee hom galactic nuclei, xws li blazars thiab quasars.

Lub hom phiaj ntawm RadioAstron yog dab tsi?

Lub hom phiaj ntawm RadioAstron yog lub luag haujlwm hauv chaw ua haujlwm uas siv lub xov tooj cua orbiting telescope los ntes cov duab siab ntawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej. Nws tau muab cov kws tshawb fawb txog qhov tsis tau pom dua ntawm cov qauv sab hauv ntawm blazar dav hlau.

Yuav ua li cas cov helical filaments nyob rau hauv lub plasma dav hlau daim ntawv?

Lub helical filaments nyob rau hauv lub plasma dav hlau ntawm blazar 3C 279 yog xav tias yog tshwm sim los ntawm instabilities tsim nyob rau hauv lub dav hlau plasma. Cov kev tsis sib xws no tshwm sim los ntawm kev sib cuam tshuam ntawm lub zog muaj zog nyob ze ntawm lub qhov dub thiab ib puag ncig ib puag ncig.

Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no?

Qhov kev tshawb pom ntawm cov helical filaments no nyuaj rau cov qauv theoretical uas twb muaj lawm siv los piav qhia txog kev tsim thiab kev hloov pauv ntawm cov dav hlau hauv cov galaxies nquag. Los ntawm kev kawm cov qauv no, astronomers vam tias yuav nkag siab tob txog lub physics ntawm qhov dub thiab cov txheej txheem tom qab dav hlau tsim.