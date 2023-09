NASA ceeb toom txog ze ze ntawm Asteroid 2023 SN1

NASA tsis ntev los no tau tshaj tawm tias lub hnub qub hu ua Asteroid 2023 SN1 tau nrawm nrawm rau lub ntiaj teb thiab yuav ua rau nws txoj hauv kev ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb hnub no, Lub Cuaj Hli 20. Lub hnub qub no yog ib feem ntawm pawg Apollo, uas muaj lub ntiaj teb hla qhov chaw pob zeb nrog ib nrab loj. axes loj dua lub ntiaj teb.

Asteroid 2023 SN1 tam sim no taug kev ntawm qhov ceev ntawm 58306 kilometers ib teev, tsuas yog txaj muag ntawm qhov ceev ntawm lub dav hlau. Nws cia siab tias yuav hla lub ntiaj teb ntawm qhov deb ntawm tsuas yog 332,000 mais, uas yog ze dua li lub hli qhov deb ntawm lub ntiaj teb (384,400 mais). Qhov no ua rau nws yog ib qho ntawm cov asteroids ze tshaj plaws los hla lub ntiaj teb nyob rau lub hli tsis ntev los no.

Txawm hais tias nws nyob ze, NASA tau pom tias lub hnub qub no tsis muaj kev hem thawj vim nws qhov me me. Nws yog kwv yees li ntawm 15 feet dav, hais txog qhov loj ntawm lub tsheb me me.

Txhawm rau saib xyuas qhov kev pheej hmoo cuam tshuam ntawm Zej Zog Cov Khoom Siv Hauv Ntiaj Teb, NASA tau siv qhov kev tshuaj xyuas qhov cuam tshuam tshiab hu ua Sentry-II. Cov txheej txheem no siv cov algorithm los xam cov kev cuam tshuam ntawm asteroids. Los ntawm kev taug qab txoj hauv kev orbital ntawm lub hnub qub los ntawm cov ntaub ntawv infrared, NASA tuaj yeem kwv yees nws lub xyoo mus rau yav tom ntej.

Tam sim no, muaj ze li ntawm 28,000 lub ntiaj teb asteroids pom siv ntau yam cuab yeej siv los taug qab cov khoom saum ntuj.

Tau qhov twg los: NASA

Cov Ntsiab Lus:

- Asteroids: Ancient qhov chaw pob zeb tshuav dhau los ntawm kev tsim thaum ntxov ntawm peb lub hnub ci.

- Cov Khoom Ze Hauv Ntiaj Teb: Asteroids lossis comets uas hla dhau 1.3 astronomical units (AU) ntawm lub ntiaj teb.

- Apollo pab pawg: Lub ntiaj teb-hla asteroids nrog ib nrab axes loj dua lub ntiaj teb.

- Kev saib xyuas qhov cuam tshuam: Ib qho system siv los taug qab thiab kwv yees qhov muaj feem cuam tshuam ntawm asteroids hauv ntiaj teb.

