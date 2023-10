Lub Asteroid ze dua lub hli: Asteroid 2023 TK15 Tuaj txog Lub Ntiaj Teb

NASA tau tshaj tawm tsab ntawv ceeb toom hais txog lub hnub qub uas tau teem caij hla lub ntiaj teb ntawm qhov deb kawg nkaus ntawm kwv yees li 379,994 mais, uas tseem nyob ze dua lub hli. Lub asteroid, raug xaiv los ua Asteroid 2023 TK15, xav tias yuav ua rau nws ze tshaj plaws rau lub Kaum Hlis 20, 2023.

Asteroid 2023 TK15 belongs rau Apollo pab pawg ntawm ze-Earth asteroids, uas suav nrog lub ntiaj teb-hla pob zeb nrog ib nrab loj axes loj dua lub ntiaj teb. Cov asteroids no muaj npe tom qab xyoo 1862 Apollo asteroid nrhiav tau los ntawm Karl Reinmuth. NASA tau mob siab rau taug qab cov khoom nyob ze ntiaj teb no kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb ntawm peb lub ntiaj teb.

Cov kws tshawb fawb tau siv cov thev naus laus zis siab, xws li NEOWISE telescope, Atacama Loj Millimeter / Submillimeter Array (ALMA), thiab Catalina Sky Survey, thiab lwm yam, txhawm rau nrhiav pom Asteroid 2023 TK15.

Taug kev ntawm qhov ceev ntawm ib ncig ntawm 79,085 kilometers ib teev, uas yog ceev tshaj li lub chaw shuttle, lub asteroid twb nyob rau hauv nws txoj kev. Nws yuav dhau lub ntiaj teb ntawm qhov deb ntawm 379,994 mais, ze dua lub hli qhov deb ntawm 384,400 mais ntawm peb lub ntiaj teb.

Txawm hais tias nws txoj hauv kev ze, Asteroid 2023 TK15 yog suav tias yog tsis muaj kev hem thawj vim nws qhov me me. NASA kwv yees nws ntsuas ntawm 130 thiab 150 ko taw dav, kwv yees li qhov loj ntawm lub dav hlau. Qhov kev sib ntsib no yog thawj zaug uas lub hnub qub no tau raug cais raws li Lub Ntiaj Teb Zej Zog (NEO), thiab NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) tau lees paub tias yuav tsis muaj txoj hauv kev rau yav tom ntej, dubbing nws "tej zaum yuav ntsib zaum kawg."

Interestingly, qhov kev tshwm sim no ua raws li ob peb lwm yam asteroid flybys tsis ntev los no. Thaum Lub Kaum Hli 13, Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, thiab Asteroid 2023 TD4 kuj muaj lawv txoj hauv kev ze tshaj plaws rau lub ntiaj teb. Cov asteroids no loj dua thiab mus txog lub ntiaj teb ntawm qhov ceev ntawm 1.7 lab kilometers ib teev.

Raws li qhov muaj peev xwm cuam tshuam ntawm asteroids tseem yog lub ntsiab lus ntawm kev txhawj xeeb, kev tshawb fawb ntxiv thiab kev saib xyuas yog qhov tseem ceeb hauv kev ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm peb lub ntiaj teb.