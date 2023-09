Cov Protein Universe Atlas: Uncovering New Protein Families thiab Folds

By

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Basel thiab SIB Swiss lub koom haum ntawm Bioinformatics tau ua qhov kev tshawb pom hauv kev tshawb fawb txog protein ntau. Siv lub zog ntawm kev kawm sib sib zog nqus, lawv tau txheeb xyuas ntau pua tsev neeg cov protein tshiab thiab txawm tias qhov tshiab tau kwv yees cov protein ntau. Lawv qhov kev tshawb pom tau luam tawm hauv phau ntawv xov xwm muaj koob npe, Nature.

Ua tsaug rau qhov hloov pauv AI lub cuab yeej, AlphaFold, qhov kev kwv yees ntawm cov qauv protein nrog qhov tseeb tau dhau los ua qhov tseeb. Cov cuab yeej no, tau kawm nyob rau kaum xyoo tsim nyog ntawm cov ntaub ntawv protein, tau muab kev pom zoo rau cov duab ntawm cov protein. Xyoo tas los ib leeg, AlphaFold tau ua tiav ua qauv zoo rau 215 lab cov proteins, suav nrog cov uas tsis tau kawm ntau dhau los ntawm kev sim.

Pab pawg tshawb fawb, coj los ntawm xibfwb Torsten Schwede thiab Joana Pereira, tau siv AlphaFold cov ntaub ntawv muaj protein ntau los tsim kev sib tham sib txuas ntawm 53 lab cov protein. Hauv lub network no, lawv tau txheeb xyuas 290 cov tsev neeg protein tshiab thiab nrhiav pom cov protein tshwj xeeb uas zoo li lub paj.

Txhawm rau ua kom lub network no nkag mus rau hauv zej zog kev tshawb fawb, pab pawg tau tsim cov kev sib tham sib tham hauv web hu ua "Protein Universe Atlas." Lub platform no tso cai rau cov kws tshawb fawb, cov tub ntxhais kawm, thiab cov kws qhia ntawv tshawb fawb txog protein ntau, los ntawm cov qauv mus rau kev ua haujlwm mus rau kev hloov pauv.

Cov cuab yeej kawm tob tob tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv qhov kev tshawb pom no. Los ntawm kev siv cov cuab yeej no, pab pawg tuaj yeem siv lub zog ntawm AI los nthuav tawm cov kev nkag siab tshiab hauv lub network protein. Qhov kev ua tiav no muaj qhov cuam tshuam loj rau ntau qhov chaw, los ntawm kev tshawb fawb yooj yim mus rau kev tsim tshuaj thiab kev tsim cov protein.

Kev ua haujlwm ntawm pab pawg tshawb fawb tau txais kev txhawb nqa los ntawm cov nyiaj pab los ntawm SIB, qhia txog qhov tseem ceeb ntawm AI kev koom ua ke hauv kev tshawb fawb txog lub neej. Txoj kev tshawb no ua pov thawj rau qhov kev hloov pauv ntawm kev kawm tob thiab txawj ntse algorithms hauv kev tshawb fawb tshawb fawb.

Hauv kev xaus, Protein Universe Atlas qhib qhov muaj peev xwm txaus siab rau cov kws tshawb fawb thiab cov kws qhia ntawv los tshawb txog lub ntiaj teb zais cov proteins. Nrog nws cov kev sau ntau ntawm cov tsev neeg cov protein thiab cov quav, cov peev txheej no tau cog lus tias yuav pab txhawb kev tshawb pom ntxiv thiab kev nce qib hauv kev tshawb fawb ntawm cov protein.

Qhov chaw:

- University of Basel

– SIB Swiss Institute of Bioinformatics