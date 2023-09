Arianespace los tshaj tawm Small Geostationary Satellite rau Intelsat ntawm Ariane 6

Arianespace tau kos npe rau daim ntawv cog lus nrog Intelsat los tso lub IS-45 satellite nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2026. Lub satellite yuav raug tso tawm ntawm Ariane 6, tshwj xeeb tshaj yog Ariane 64 variant. Lub IS-45 satellite, hnyav ib tuj, yuav nqa ib tug payload ntawm 12 Ku-band transponders. Nws yog raws li HummingSat platform tsim los ntawm Swissto12 nrog kev txhawb nqa los ntawm European Space Agency.

Daim ntawv cog lus no yuav luag 40 xyoo txij li Arianespace tau ua thawj zaug rau Intelsat, tso Intelsat 507 satellite rau hauv geostationary orbit nyob rau lub Kaum Hli 1983. Txawm li cas los xij, kev ua lag luam rau geostationary satellites tau hloov pauv ntau txij li thaum ntawd. Thaum lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev lag luam tawm kev lag luam, qhov kev thov rau cov satellites no tau poob qis hauv xyoo tas los no vim qhov nce ntawm cov hnub qub nyob hauv lub ntiaj teb qis.

Stéphane Israël, CEO ntawm Arianespace, hais txog qhov kev hloov pauv no hauv kev thov, hais tias tam sim no muaj tsawg dua geostationary satellites raug xaj, thiab lawv tsis hnyav npaum li lawv tau ua. Txawm hais tias qhov kev poob qis no, cov tuam txhab tso tawm tseem xav txog kev lag luam geostationary orbit (GEO) kev ua lag luam tseem ceeb. Tory Bruno, CEO ntawm United Launch Alliance, ntseeg tias kev ua lag luam no yuav nyob ruaj khov ntawm ib ncig ntawm 10 qhov kev tshaj tawm hauv ib xyoos. Tom Ochinero, VP ntawm kev muag khoom lag luam ntawm SpaceX, kuj tseem hais txog qhov tseem ceeb ntawm GEO kev ua lag luam thiab tso tseg cov lus piav qhia ntawm GEO kev xa tawm mus.

Txawm li cas los xij, cov thawj coj lees paub tias tus thawj tsav tsheb ntawm kev xav tau tam sim no yog broadband constellation. Kev tsim ntawm cov hnub qub no yuav tsum muaj kev nrawm nrawm ntawm kev xa tawm, txawm tias tom qab ua tiav, raws li cov qub satellites hloov. Israël sau tseg tias thaum GEO tseem nyob, cov hnub qub yog tam sim no lub cav muaj zog rau kev loj hlob.

Qhov chaw:

– [Source Article](source-qhia)

- [Intelsat] (https://www.intelsat.com/)

- [Arianespace] (https://www.arianespace.com/)

– [Swissto12](http://swissto12.com/)

- [European Space Agency](https://www.esa.int/)