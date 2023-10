Txoj kev tshawb fawb tshiab qhia tias Ultradense Asteroids tuaj yeem muaj cov ntsiab lus superheavy

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no tau pom tias qee qhov asteroids ultradense hauv peb lub hnub ci yuav muaj cov ntsiab lus superheavy uas tsis tau pom dua hauv ntiaj teb. Cov asteroids no muaj qhov ntom ntom ntau dua li cov teeb meem pom nyob rau hauv peb lub ntiaj teb, ua rau lawv cov kev sib xyaw tshwj xeeb thiab ntxim nyiam rau cov kws tshawb fawb.

Ib qho piv txwv yog Asteroid 33 Polyhymnia, nyob rau hauv lub ntsiab asteroid siv ntawm Mars thiab Jupiter. Qhov ntom ntawm Polyhymnia yog qhov hnyav heev uas nws tsis tuaj yeem muab piv rau txhua yam hauv ntiaj teb. Qhov no tau ua rau cov kws tshawb fawb ntseeg tias nws thiab lwm cov asteroids zoo sib xws tuaj yeem muaj cov yam tsis tau tshawb pom uas tsis tuaj yeem piav qhia siv cov qauv siv lub cev.

Txoj kev tshawb no, ua los ntawm Johann Rafelski thiab nws cov npoj yaig los ntawm University of Arizona, tsom rau cov khoom siv ultradense (CUDOs). Cov astronomical lub cev muaj qhov ntom ntom ntau dua li ntawm osmium, uas yog qhov ntom ntom tshaj plaws nyob rau hauv lub ntiaj teb. Cov kws tshawb fawb tau hais tias lub hnub qub zoo li Polyhymnia tuaj yeem tsim los ntawm cov ntsiab lus nrog cov lej atomic siab dua 118, uas tsis tau pom dua ua ntej.

Txoj kev tshawb no, uas tau lees paub rau kev tshaj tawm nyob rau hauv European Physical Journal Plus, qhia tias tej zaum yuav muaj "cov kob ntawm nuclear kev ruaj ntseg" nyob ib ncig ntawm atomic tooj 164, qhov twg superheavy ntsiab tuaj yeem tshwm sim. Txawm hais tias cov ntsiab lus dhau ntawm tus lej atomic 118 tam sim no yog qhov theoretical thiab tsis ruaj khov, qhov ceev ntawm cov ntsiab lus yuav tsum tau nce ntxiv hauv lub sijhawm.

Yog tias nws tau lees paub tias qee qhov asteroids hauv asteroid siv muaj cov khoom tsis tuaj yeem, lawv tuaj yeem dhau los ua lub hom phiaj yav tom ntej rau kev ua haujlwm tsuas. Qhov muaj peev xwm tau txais cov ntsiab lus superheavy, txawm tias cov uas tam sim no tsis ruaj khov lossis tsis pom, los ntawm peb tus kheej lub hnub ci yog qhov kev cia siab zoo siab.

Hauv kev xaus, qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov muaj peev xwm muaj peev xwm ntawm cov ntsiab lus tseem ceeb hauv ultradense asteroids, uas tuaj yeem muab kev nkag siab tseem ceeb rau hauv peb lub hnub ci thiab qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav yav tom ntej thiab cov peev txheej rho tawm.

