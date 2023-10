Ua haujlwm nrog Robots tuaj yeem ua rau Social Loafing, Tshawb Nrhiav

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Technical University of Berlin tau pom tias kev ua haujlwm nrog cov neeg hlau tuaj yeem ua rau muaj kev sib raug zoo loafing, qhov twg tib neeg so thiab cia lawv cov npoj yaig ua haujlwm. Cov kws tshawb fawb tau tshawb xyuas seb tib neeg puas muaj kev sib raug zoo loafing thaum ua haujlwm nrog cov neeg hlau.

Cov kws tshawb fawb tau ua haujlwm simulated muaj qhov tsis xws luag-kev tshuaj xyuas, uas cov neeg koom tau muab cov duab ntawm lub rooj tsav xwm hauv Circuit Court thiab yuav tsum tau tshuaj xyuas lawv kom raug. Ib nrab ntawm cov neeg tuaj koom tau hais tias lub rooj sib tham hauv Circuit Court twb tau tshuaj xyuas los ntawm tus neeg hlau, thaum lwm ib nrab tsis tau muab cov ntaub ntawv no.

Thaum xub thawj siab ib muag, nws tshwm sim hais tias lub xub ntiag ntawm tus neeg hlau tsis muaj qhov sib txawv ntawm cov neeg koom nrog tus cwj pwm thiab kev ua tau zoo. Txawm li cas los xij, raws li kev soj ntsuam ze dua, cov kws tshawb fawb pom tau tias cov neeg uas paub txog cov neeg hlau qhov kev tshuaj ntsuam yav dhau los tau ntes tsawg dua qhov tsis xws luag hauv cov theem tom ntej ntawm txoj haujlwm. Qhov no qhia txog qhov tshwm sim hu ua "saib tab sis tsis pom," qhov twg cov tib neeg tsis tshua muaj kev puas siab puas ntsws nrog ib txoj hauj lwm thaum lawv tso siab rau kev siv tshuab.

Cov kws sau ntawv txoj kev tshawb fawb kuj tau ceeb toom tias qhov kev poob siab ntawm kev mob siab thiab txo qis cov ntsiab lus tuaj yeem muaj kev cuam tshuam txog kev nyab xeeb, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev lag luam uas muaj kev tshuaj xyuas ob zaug. Lawv tau lees paub tias lawv txoj kev kawm muaj qee qhov kev txwv, suav nrog kev teeb tsa kev sim thiab qhov tseeb tias cov neeg koom tsis ncaj qha ua haujlwm nrog cov neeg hlau.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los tshawb nrhiav qhov twg ntawm qhov teeb meem no hauv qhov chaw ua haujlwm tiag tiag thiab nws qhov cuam tshuam rau kev ua haujlwm. Kev nkag siab txog cov txiaj ntsig tsis zoo ntawm kev ua haujlwm nrog cov neeg hlau yuav yog qhov tseem ceeb vim tias kev siv tshuab txuas ntxiv mus rau kev sib koom tes ntawm tib neeg-neeg hlau.



