Tib neeg tsim cov qauv ntoo ib nrab lab xyoo dhau los, Kev tshawb nrhiav pom

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Liverpool thiab Aberystwyth University tau tshawb pom cov pov thawj tias tib neeg tau tsim cov qauv ua los ntawm ntoo ib nrab lab xyoo dhau los. Pab neeg no tau khawb cov ntoo zoo ntawm qhov chaw qub txeeg qub teg ntawm Kalambo Falls hauv Zambia, uas muaj hnub nyoog tsawg kawg yog 476,000 xyoo, ua rau muaj kev hloov pauv ntawm Homo sapiens. Pob zeb cov cuab yeej txiav cov cim ntawm cov ntoo muab pov thawj tias tib neeg thaum ntxov zoo li tus thiab koom nrog ob lub cav loj los tsim cov qauv, tej zaum yog lub platform lossis ib feem ntawm lub tsev.

Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau qhov kev pom dav dav tias tib neeg Pob Zeb Hnub nyoog yog cov neeg nomadic. Lub cheeb tsam tau muab cov dej txhua xyoo thiab muaj zaub mov ntau, tso cai rau tib neeg los nyob thiab tsim cov qauv. Qhov kev tshawb pom ntawm cov qauv ntoo qhia tau hais tias cov tib neeg thaum ntxov no muaj kev txawj ntse, kev xav, thiab kev txawj ntse los tsim ib yam dab tsi uas tsis tau muaj ua ntej.

Pab neeg tshawb fawb tau siv cov txheej txheem tshiab luminescence dating los txiav txim lub hnub nyoog ntawm qhov pom. Los ntawm kev txheeb xyuas lub sijhawm kawg uas cov ntxhia hauv cov xuab zeb nyob ib puag ncig tau raug tshav ntuj, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tso cov ntoo ntawm hnub nyoog ib nrab lab xyoo. Txoj kev sib tham tshiab no muaj qhov cuam tshuam loj rau kev nkag siab tib neeg kev hloov pauv thiab tso cai rau kev sib tham ntxiv rov qab rau lub sijhawm.

Qhov chaw Kalambo Falls, nyob ntawm tus dej Kalambo, nyob ntawm ciam teb ntawm Zambia thiab Rukwa Thaj Chaw ntawm Tanzania. Nws yog lub npe hu rau nws qhov tseem ceeb archaeological thiab tau raug xaiv los koom rau hauv UNESCO cov cuab yeej cuab tam ntiaj teb. Cov kev tshawb pom tsis ntev los no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm lub xaib, thiab cov kws tshawb fawb tau sib cav txog nws qhov kev lees paub tias yog United Nations World Heritage Site.

Qhov kev tshawb fawb no yog ib feem ntawm qhov kev nthuav dav "Deep Roots of Humanity", tau txais nyiaj los ntawm UK's Arts thiab Humanities Research Council. Nws tsom mus tshawb xyuas seb tib neeg cov cuab yeej siv tau tsim nyob rau hauv lub Hnub Nyoog Pob Zeb li cas. Txoj haujlwm no muaj kev koom tes nrog Zambia National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, thiab National Museum hauv Lusaka. Cov kws tshawb fawb tau cia siab tias qhov kev tshawb pom zoo siab ntxiv yuav tshwm sim los ntawm cov xuab zeb hauv dej ntawm Kalambo Falls site.