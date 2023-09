Asteroid 2023 SQ1: Kev Sib Tham Ze nrog Lub Ntiaj Teb

Ib tsab ntawv tshaj tawm tsis ntev los no los ntawm NASA tau tshaj tawm tias lub hnub qub hu ua 2023 SQ1 tab tom taug kev mus rau lub ntiaj teb thiab yuav ua rau ze ze yav tom ntej. Ntsuas txog 58 ko taw dav, lub tsev me me asteroid yuav tsum tuaj nyob rau hauv qhov deb ntawm 2.09 lab mais ntawm peb lub ntiaj teb nyob rau lub Cuaj Hli 24th.

Txawm hais tias lub asteroid no poob rau hauv qeb ntawm cov asteroids uas muaj kev phom sij, nws qhov me me txhais tau tias nws yuav tsis ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb. NASA cais tsuas yog asteroids loj dua 492 ko taw raws li cov khoom muaj kev phom sij. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias txawm tias me me asteroids tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj loj, raws li pom los ntawm Chelyabinsk meteor tshwm sim hauv 2013. Chelyabinsk meteor, uas tsuas yog 59 ko taw dav, raug mob ntau dua 1,200 tus neeg thaum nws tawg dhau Russia sab qab teb Urals. .

Cov chaw haujlwm xws li NASA txuas ntxiv saib lub ntuj rau txhua lub hnub qub uas tuaj txog peb lub ntiaj teb. Thaum lub sijhawm tam sim no dhau ntawm tib neeg lub peev xwm los tiv thaiv lub hnub qub los ntawm kev cuam tshuam lub ntiaj teb, NASA tau ua tiav lub hom phiaj hu ua DART, uas muaj peev xwm hloov lub hnub qub los ntawm nws txoj kev. Cov haujlwm zoo li no yog qhov tseem ceeb hauv kev npaj rau kev hem thawj asteroid yav tom ntej.

Tsis tas li ntawd, NASA lub dav hlau OSIRIS-REx tau teem sijhawm rov qab los rau lub ntiaj teb thaum lub Cuaj Hlis 24th, nqa ib lub tshuaj ntsiav uas muaj cov qauv sau los ntawm Bennu asteroid. Cov qauv no yuav tsum muab cov kev nkag siab zoo rau hauv keeb kwm ntawm peb lub hnub ci thiab cov yam ntxwv ntawm Bennu nws tus kheej. Kev nkag siab txog qhov muaj pes tsawg leeg thiab kev coj tus cwj pwm ntawm asteroids zoo li Bennu tuaj yeem pab txhim kho cov tswv yim los txo cov kev hem thawj asteroid yav tom ntej.

Thaum qhov ze ze nrog lub hnub qub 2023 SQ1 yuav tsis ua rau muaj kev phom sij loj rau lub ntiaj teb, nws ua haujlwm ceeb toom ntawm kev ceev faj tas li uas yuav tsum tau saib xyuas thiab kawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej no. Los ntawm kev nce peb cov kev paub txog asteroids thiab tsim cov thev naus laus zis los txo cov kev hem thawj, peb tuaj yeem tiv thaiv peb lub ntiaj teb zoo dua los ntawm kev cuam tshuam ntawm cov neeg tuaj xyuas cosmic no.

Qhov chaw:

- NASA - National Aeronautics thiab Space Administration