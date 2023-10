Antarctica's Ice Shelves ntawm Risk raws li lawv nrawm nrawm, Kev Tshawb Fawb Qhia

By

Cov kws tshawb fawb tsis ntev los no tau pom tias Antarctica tab tom ntsib kev kub ntxhov vim nws cov txee dej khov sai sai. Kev tshuaj xyuas dav dav ntawm 100,000 satellite radar duab los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Leeds tau qhia tias 40 feem pua ​​​​ntawm Antarctica cov dej khov nab kuab tau txo qis hauv ntim ntau dua 25 xyoo dhau los. Qhov kev cuam tshuam no tshwj xeeb yog tshwm sim nyob rau sab hnub poob ib nrab ntawm Antarctica, uas yog qhov yooj yim dua rau cov dej sov thiab tau ntsib kev yaig sai ntawm nws cov txee dej khov.

Cov txee dej khov yog qhov tseem ceeb stabilizers rau thaj av glaciers, ua raws li cov pob tw uas ua rau cov dej khov ntws mus rau hauv dej hiav txwv. Qhov txo qis ntawm cov txee dej khov no ua rau cov dej khov poob los ntawm daim ntawv dej khov, ua rau muaj kev hem thawj rau ntiaj teb dej hiav txwv. Txoj kev tshawb nrhiav pom tias tawm ntawm 162 lub txee dej khov nyob ib puag ncig Antarctica, 71 tau txo qis hauv ntim, tso tawm 67 trillion tonnes ntawm meltwater rau hauv dej hiav txwv.

Lub Getz Ice Shelf thiab Pine Island Ice Shelf tau txheeb xyuas tias yog qhov cuam tshuam loj tshaj plaws, poob 1.9 trillion tonnes thiab 1.3 trillion tonnes ntawm dej khov. Cov kev tshawb pom no yog qhov txaus ntshai, raws li lawv qhia tias yuav luag ib nrab ntawm cov rhawv dej khov tau poob qis uas tsis muaj cov cim ntawm kev rov qab los, tsis zoo li cov kws tshawb fawb cov kev cia siab.

Cov satellites tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev saib xyuas Antarctica cov txee dej khov. Lub luag haujlwm xws li Europe's Copernicus Sentinel-1 thiab ESA's CryoSat tau muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov kws tshawb fawb los ntsuas qhov kev hloov pauv hauv dej khov qhov siab thiab xam qhov sib txawv ntawm cov dej khov tiag tiag. Cov haujlwm no, nrog rau ESA's CryoSat tshwj xeeb, tau ua haujlwm tseem ceeb hauv kev saib xyuas qhov chaw ib puag ncig.

Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov yuav tsum tau ua sai sai rau lub ntiaj teb tam sim no los daws qhov kev hloov pauv huab cua thiab nws qhov cuam tshuam. Qhov txuas txuas ntxiv ntawm Antarctica cov rhawv dej khov tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj rau ntiaj teb dej hiav txwv thiab cov qauv dej hiav txwv. Nws yog ib qho tseem ceeb heev los siv cov kev ntsuas ceev thiab txiav txim siab los khaws qhov sib npaug ntawm peb lub ntiaj teb kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg ntawm peb cov dej hiav txwv.

Qhov chaw:

- Science Advances phau ntawv tshawb fawb

- University of Leeds

- ESA Lub Ntiaj Teb Saib Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb