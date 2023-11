Txoj kev tshawb no tshiab nthuav tawm cov teeb meem nyuaj tom qab Antarctic Ozone Qhov

By

Cov kws tshawb fawb los ntawm University of Otago tau ua qhov kev ntsuam xyuas dav dav ntawm cov kev hloov pauv tshwm sim hauv Antarctica ozone qhov dhau 18 xyoo dhau los. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Communications, tso lub teeb tshiab ntawm qhov tob thiab qhov tob ntawm lub qhov ozone, nrog rau cov yam uas ua rau nws tsim.

Contrary to yav dhau los ntseeg hais tias depletion ntawm ozone feem ntau yog tshwm sim los ntawm chlorofluorocarbons (CFCs), txoj kev tshawb no qhia tias lwm yam complex tseem ua si lub luag hauj lwm tseem ceeb. Tus kws sau ntawv Hannah Kessenich piav qhia tias muaj qhov txo qis hauv ozone concentration nyob rau hauv nruab nrab ntawm lub qhov piv rau ob xyoo dhau los. Qhov kev poob hauv ozone no tuaj yeem raug ntaus nqi los ntawm kev hloov pauv ntawm huab cua tuaj txog ntawm lub ncov qaumteb qabteb vortex saum Antarctica.

Cov kev tshawb pom tau tawm tsam qhov kev xav tias "qhov teeb meem ozone" tau daws tag nrho. Kessenich hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev nkag siab txog kev hloov pauv ntawm ozone, vim nws muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau huab cua ntawm Southern Hemisphere. Lub qhov ozone qhov kev cuam tshuam nrog huab cua muaj zog yog ntseeg tau tias tau ua lub luag haujlwm hauv Australia cov hluav taws kub nyhiab tsis ntev los no, thiab muaj kev txhawj xeeb tias nws cov teebmeem tuaj yeem ntev mus rau New Zealand.

Montreal raws tu qauv, tau siv nyob rau hauv 1987, tau ua haujlwm zoo hauv kev tswj kev tsim khoom thiab kev siv cov tshuaj ozone-depleting. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia txog qhov yuav tsum tau xav txog lwm yam ntxiv thaum hais txog lub qhov ozone. Raws li cov txheej txheem ozone yog ib qho tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb kev nyab xeeb, kev nkag siab tob txog nws qhov kev hloov pauv yog qhov tseem ceeb rau kev kwv yees thiab txo cov teeb meem ntawm ib puag ncig yav tom ntej.

Cov Lus Nug Montreal Protocol yog dab tsi? Montreal raws tu qauv yog daim ntawv cog lus thoob ntiaj teb tsim los tiv thaiv txheej txheej ozone los ntawm phasing tawm kev tsim khoom thiab noj cov tshuaj ozone-depleting. Dab tsi ua rau tsim lub qhov ozone? Lub qhov ozone feem ntau tshwm sim vim muaj cov tshuaj tib neeg tsim, xws li chlorofluorocarbons (CFCs), uas cuam tshuam nrog thiab rhuav tshem ozone molecules hauv stratosphere. Lub qhov ozone cuam tshuam li cas rau kev nyab xeeb? Lub qhov ozone tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv hauv atmospheric dynamics thiab kev nyab xeeb qauv, nrog rau kev hloov pauv ntawm cov qauv cua thiab huab cua. Cov kev hloov no tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam hauv zos thiab thoob ntiaj teb rau huab cua thiab ecosystems.