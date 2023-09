Antarctic Hiav Txwv Dej Hiav Txwv hits Cov Ntaub Ntawv qis, nce kev txhawj xeeb txog kev hloov pauv huab cua

Cov dej hiav txwv dej hiav txwv nyob ib puag ncig Antarctica tau mus txog qib qis thaum lub caij ntuj no, raws li US National Snow thiab Ice Data Center (NSIDC). Txoj kev loj hlob no tau ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm cov kws tshawb fawb txog qhov cuam tshuam nrawm ntawm kev hloov pauv huab cua hauv thaj tsam yav qab teb polar. Kev txo qis hauv hiav txwv dej khov tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam loj rau cov tsiaj xws li penguins, uas tso siab rau cov dej khov rau kev yug me nyuam thiab yug me nyuam. Tsis tas li ntawd, qhov txo qis hauv tshav ntuj los ntawm cov dej khov dawb rov qab rau hauv qhov chaw ua rau lub ntiaj teb sov sov.

Thaum lub Cuaj Hlis 10, Antarctic hiav txwv dej khov tau mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm 16.96 lab square kilometers, lub caij ntuj no qis tshaj plaws txij li cov ntaub ntawv satellite tau pib xyoo 1979. Qhov no sawv cev txo qis li ntawm 1 lab square kilometers piv rau yav dhau los cov ntaub ntawv lub caij ntuj no tau teeb tsa hauv 1986. NSIDC cov laus Tus kws tshawb fawb Walt Meier tau piav qhia qhov no yog "lub xyoo tawg heev."

Txawm hais tias Arctic twb tau ntsib kev cuam tshuam loj heev los ntawm kev hloov pauv huab cua, nrog rau cov dej hiav txwv dej khov sai sai zuj zus hauv kaum xyoo dhau los, cov teebmeem ntawm Antarctic hiav txwv dej khov tsis tshua muaj tseeb. Txawm li cas los xij, kev hloov pauv tsis ntev los no rau cov xwm txheej qis hauv thaj av tau ua rau muaj kev txhawj xeeb ntawm cov kws tshawb fawb tias kev hloov pauv huab cua thaum kawg yuav tshwm sim nws tus kheej hauv Antarctica.

Ib txoj kev tshawb fawb luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Communications Earth thiab Ib puag ncig ua ntej lub hli no tau qhia tias kev ua kom sov dej hiav txwv kub, ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev los ntawm tib neeg lub tsev cog khoom roj emissions, tau ua rau muaj kev poob qis hauv hiav txwv dej hiav txwv txij li xyoo 2016. Qhov kev tshawb pom no ua raws li qhov xav tau los txo cov tsev cog khoom. gas emissions los tiv thaiv cov ecosystem tsis yooj yim thiab cov cheeb tsam khov ntawm lub ntiaj teb.

Kev soj ntsuam ntxiv thiab kev tshawb fawb yuav tsum tau ua kom nkag siab txog qhov cuam tshuam ntawm cov ntaub ntawv teev dej hiav txwv qis hauv Antarctica, tab sis nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ntsuas kom txo tau qhov kev hloov pauv huab cua thiab txo qhov cuam tshuam tsis zoo rau lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

- Reuters