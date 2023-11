Lub Antarctic Ozone Qhov: Tshaj tawm cov teeb meem nyuaj cuam tshuam rau kev rov qab los

By

Lub qhov Antarctic ozone, qhov kev txhawj xeeb tseem ceeb rau ntau xyoo, tseem txuas ntxiv mus rau nruab nrab lub caij nplooj ntoo hlav txawm tias muaj kev cai txwv tsis pub siv tshuaj ozone depleting. Thaum xyoo 1987 Montreal Protocol tau ua tiav kev txwv tsis pub siv chlorofluorocarbons (CFCs) lub luag haujlwm rau depleting ozone txheej, kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia tias lwm yam yuav ua rau muaj kev ua si.

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm New Zealand's Otago University, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Nature Communications, qhia tias thaj chaw npog los ntawm Antarctic ozone qhov tsis tau txo qis txawm tias CFCs poob qis. Tsis tas li ntawd, qhov nruab nrab ntawm lub qhov qhia tau hais tias qhov txo qis hauv ozone nyob rau lub sijhawm.

Raws li tus kws sau ntawv Annika Seppala, huab cua cov lus teb rau kev hloov pauv huab cua, tejzaum nws yog vim huab cua hloov pauv, tuaj yeem cuam tshuam cov txheej txheem rov qab los. Cov kev hloov hauv huab cua no tuaj yeem npog qhov kev nce qib los ntawm kev txo CFC. Thaum lub qhov ozone tau qhib tom qab lub Cuaj Hli, uas muaj peev xwm qhia txog kev rov qab los, txoj kev tshawb fawb qhia tias lub Kaum Hlis, thaum lub qhov loj tshaj plaws, qib ozone nyob rau hauv nruab nrab stratospheric txheej tau poob 26 feem pua ​​​​los ntawm 2004 txog 2022.

Tus kws sau ntawv Hannah Kessenich tau hais ntxiv tias Montreal Protocol thiab CFC txo qis tseem tab tom taug qab, tab sis txoj kev tshawb pom pom tau hais tias qhov ozone loj tsis ntev los no yuav tsis yog tsuas yog raug ntaus nqi rau CFCs. Kev tshuaj xyuas tsis suav nrog xyoo 2002 thiab 2019 cov ntaub ntawv, thaum cov xwm txheej tsis zoo, xws li kev tawg tam sim ntawd ntawm lub ncov qaumteb qabteb vortex, ua rau cov ozone qhov me me.

Kev cuam tshuam ntawm cov xwm txheej sab nraud ntawm qib ozone tsis tuaj yeem raug saib xyuas. Kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias qhov hluav taws kub hnyiab loj hauv tebchaws Australia xyoo 2020 ua rau lub qhov ozone ua rau 10 feem pua. Tsis tas li ntawd, qhov tawg ntawm lub roob hluav taws Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai tawm ntawm Tonga xyoo 2022 tau ntseeg tias tau cuam tshuam rau qib ozone tsis ntev los no.

Txawm hais tias qee tus kws tshaj lij tau nug cov lus nug txog kev tshawb fawb cov txiaj ntsig, qhia tias tsis suav nrog xyoo tshwj xeeb ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev xaiv cov ntaub ntawv, kev tshawb fawb muab kev nkag siab tseem ceeb rau cov txheej txheem nyuaj thiab ntau yam cuam tshuam rau kev rov qab los ntawm Antarctic ozone qhov.

FAQ

Q: Lub qhov Antarctic ozone ua li cas?

Lub qhov Antarctic ozone feem ntau tshwm sim vim muaj cov tshuaj ozone-depleting, xws li chlorofluorocarbons (CFCs), uas nyob rau hauv cov huab cua. Cov tshuaj no tawg nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm tshav ntuj, tso chlorine thiab bromine atoms uas rhuav tshem ozone molecules.

Q: Dab tsi yog qhov txaus ntshai ntawm ozone depletion?

Ozone depletion tso cai rau ntau dua ultraviolet (UV) hluav taws xob los ntawm lub hnub mus txog lub ntiaj teb nto. Kev raug UV hluav taws xob ntau dhau tuaj yeem ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv, suav nrog kev mob qog noj ntshav ntawm daim tawv nqaij, kab mob cataracts, thiab kev puas tsuaj rau cov dej hauv hiav txwv.

Q: Puas yog CFCs tseem siv niaj hnub no?

Tsis yog, CFCs tsis siv rau hauv aerosols, tub yees, lossis lwm yam khoom siv vim yog kev txwv thoob ntiaj teb raug txwv los ntawm 1987 Montreal Protocol. Lwm txoj kev hloov thiab ntau tus phooj ywg ib puag ncig tau raug tsim thiab siv.