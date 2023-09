Cov txheej txheem tshiab los ntsuas Cosmic nrug nrog Baryon Acoustic Oscillations

By

Astronomers ntsib ib qho kev sib tw tseem ceeb thaum nws los ntsuas qhov kev ncua deb ntawm cosmic vim yog qhov sib txawv ntawm peb lub ntiaj teb. Qhov no suav nrog qhov tseeb tias thaum peb saib cov khoom nyob deb, peb tsis yog saib ntawm qhov chaw xwb tab sis kuj rov qab rau lub sijhawm. Tsis tas li ntawd, kev nthuav dav ntawm lub cosmos txij li thaum lub Big Bang tseem cuam tshuam kev ntsuas kev deb.

Txhawm rau ntsuas qhov cosmic nrug, astronomers cia siab rau ob txoj hauv kev sib sau ua ke hu ua Cosmic Distance Ladder. Thawj txoj kev suav nrog kev siv redshift ntsuas ntawm Cosmic Microwave Background (CMB) los txiav txim siab cosmological nrug. Qhov thib ob txoj kev suav nrog kev soj ntsuam hauv zos siv qhov ntsuas parallax, cov hnub qub sib txawv, thiab supernovae.

Txawm li cas los xij, muaj qhov tsis sib xws ntawm kev ntsuas redshift ntawm CMB thiab kev ntsuas hauv zos, hu ua Hubble Tension. Txhawm rau daws qhov teeb meem no, ib pab pawg neeg astronomers los ntawm Suav cov tsev kawm qib siab thiab University of Cordoba tau ua qhov kev txheeb xyuas ob xyoos ntawm ib lab galaxies. Lawv tau tsim cov txheej txheem tshiab uas tso siab rau Baryon Acoustic Oscillations (BAO) los txiav txim qhov kev ncua deb dua.

Baryon Acoustic Oscillations yog cov seem ntawm Big Bang uas tseem tuaj yeem pom hauv cosmos. Cov nthwv dej no tau nthuav tawm los ntawm cov teeb meem hauv lub Ntiaj Teb thaum ntxov thiab tau ua "khov nyob rau lub sijhawm" raws li lub Ntiaj Teb nthuav dav thiab txias. Los ntawm kev ntsuas qhov sib cais ntawm cov galaxies raws li lub sijhawm ntawm cov nthwv dej no, qhov deb ntawm cosmological tuaj yeem txiav txim siab.

Pab pawg siv cov txheej txheem txheeb cais los txheeb xyuas ze li ib lab galaxies los ntawm Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) cov ntaub ntawv tso tawm ua ke nrog Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. Cov kws tshawb fawb pom tau tias lawv txoj kev raug txheeb xyuas qhov chaw ntawm Baryon Acoustic Oscillations.

Cov txheej txheem tshiab no, ua ke nrog lwm txoj hauv kev hauv Cosmic Distance Ladder, tuaj yeem pab daws qhov Hubble Tension thiab muab kev kwv yees tseeb dua ntawm cosmic nrug. Qhov no muaj lub peev xwm los hloov pauv peb txoj kev nkag siab ntawm lub Ntiaj Teb thiab ua rau pom qhov tsis meej ntawm Dark Matter, Tsaus Zog, thiab tus cwj pwm ntawm lub ntiajteb txawj nqus ntawm cov nplai loj.

Qhov chaw: EurekAlert, Nature