Tshiab Geological Discovery ntawm Mars qhia tias muaj peev xwm rau lub neej Ancient

Cov kws tshawb fawb ntawm lub koom haum Planetary Science hauv Tucson, Arizona, tau ua qhov kev tshawb pom nyob rau hauv Mars uas tuaj yeem muaj kev cuam tshuam loj heev rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb keeb kwm thiab muaj peev xwm ntawm lub neej qub microbial. Hauv kev tshaj tawm tsis ntev los no hauv Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb, pab pawg tau tshaj tawm txog kev txheeb xyuas lub pas dej av nkos thaum ub hauv thaj av hu ua Hydraotes Chaos. Lub pas dej av nkos no, tsim los ntawm kev tso tawm los ntawm cov roj av-them av nkos stratigraphy, hnub rov qab ze li 4 billion xyoo mus rau lub sijhawm uas Mars yuav nyob.

Qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no yog nyob rau hauv qhov tseeb tias cov av nkos pas dej, zoo li lawv cov neeg sib tw hauv ntiaj teb, muaj peev xwm khaws cia cov kab ntawm lub neej qub hauv lawv cov sediments. Cov av nkos sediments nyob rau hauv qab pas dej muab ib qho chaw zoo tagnrho rau kev khaws cia ntawm biomolecules txuam nrog microbial lub neej. Cov sediments hauv Hydraotes Chaos, xav tias muaj keeb kwm los ntawm cov dej ntws thiab cov dej nyab thaum ub, yuav muaj cov khoom muaj nqis pov thawj ntawm yav dhau los lossis tam sim no Martian lub neej.

Lub complex struts nyob rau hauv Hydraotes Chaos tau zoo li lub cev qhuav dej ntawm lub drier nto saum lub aquifers, ua rau lub chaotic toj roob hauv pes peb pom niaj hnub no. Lub xub ntiag ntawm cov dej nyab thaum ub, uas cov kws tshawb fawb ntseeg tias ib zaug thauj dej los ntawm cov dej hiav txwv tam sim no ploj mus nyob rau sab qaum teb lowlands, ntxiv rau qhov kev xav ntawm thaj av no. Cov keeb kwm geological complex no tsim ib qho chaw tshwj xeeb rau kev kawm ntawm Martian aquifers thiab tshawb nrhiav cov peev txheej biomarkers.

Saib tom ntej, NASA tab tom xav txog Hydraotes Chaos ua qhov chaw tsaws chaw rau Mars lub hom phiaj yav tom ntej txhawm rau tshawb nrhiav cov pov thawj ntawm bio-kos npe, tshwj xeeb tshaj yog lipids. Lub zog ntawm lipids ua rau lawv lub hom phiaj zoo rau kev tshawb nrhiav, vim tias lawv tuaj yeem tiv taus ntau lab xyoo ntawm Mars. Cov av khib nyiab pov tseg los ntawm lub pas dej av nkos thaum ub tuav cov lus cog tseg loj heev thiab tsim nyog tau txais kev saib xyuas tseem ceeb rau yav tom ntej missions nrhiav nrhiav biosignatures.

Raws li peb txoj kev nkag siab ntawm Mars 'geological yav dhau los tseem tab tom hloov zuj zus, kev tshawb pom zoo li lub pas dej av nkos thaum ub hauv Hydraotes Chaos coj peb ib kauj ruam los ze dua rau kev qhib cov lus zais ntawm Red Planet thiab nthuav tawm qhov muaj peev xwm ntawm lub neej qub microbial dhau ntawm peb lub ntiaj teb.

FAQ

Lub pas dej av nkos yog dab tsi? Lub pas dej av nkos yog ib hom pas dej uas muaj cov av nkos ntawm cov av nkos hauv qab lub pas dej. Vim li cas cov pas dej av nkos tseem ceeb rau kev tshawb nrhiav lub neej thaum ub ntawm Mars? Cov pas dej av nkos, zoo li lawv cov neeg sib tw hauv ntiaj teb, muaj peev xwm khaws cia cov kab ntawm lub neej qub hauv lawv cov sediments. Kev sib sau ntawm cov av nkos muab qhov chaw zoo tagnrho rau kev khaws cia ntawm biomolecules cuam tshuam nrog microbial lub neej. Vim li cas Hydraotes Chaos yog thaj chaw tseem ceeb ntawm Mars? Hydraotes Chaos yog ib cheeb tsam ntawm txoj kev struts ntawm Mars uas tau zoo li lub cev qhuav dej ntawm cov dej saum npoo av. Nws kuj tseem muaj cov dej nyab thaum ub uas ib zaug thauj dej los ntawm cov dej hiav txwv yav dhau los nyob rau sab qaum teb lowlands. Cov keeb kwm geological tshwj xeeb no muab lub qhov rais rau Mars yav dhau los thiab lub peev xwm rau lub neej qub Martian. Dab tsi yog bio-signature? Bio-kos npe yog cov yam ntxwv lossis yam khoom uas muab pov thawj ntawm lub neej yav dhau los lossis tam sim no. Hauv cov ntsiab lus ntawm Mars, bio-kos npe tuaj yeem suav nrog biomolecules lossis lwm yam ntsuas ntawm microbial kev ua haujlwm. NASA xav txog dab tsi hauv kev cuam tshuam nrog Hydraotes Chaos? NASA tab tom xav txog Hydraotes Chaos ua qhov chaw tsaws chaw rau Mars lub hom phiaj yav tom ntej txhawm rau tshawb nrhiav cov pov thawj ntawm bio-kos npe, tshwj xeeb tshaj yog lipids. Lipids yog cov biomolecules resistant heev uas tej zaum yuav tau nyiaj ntau txhiab xyoo ntawm Mars.