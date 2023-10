Cov kws tshawb fawb Uncover Ancient Landscape nyob rau sab hnub tuaj Antarctica

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom hauv East Antarctica, nthuav tawm cov toj roob hauv pes thaum ub uas muab zais hauv qab daim ntawv dej khov. Los ntawm kev siv cov ntaub ntawv satellite thiab cov dej khov nkag mus rau radar, cov kws tshawb fawb tau tuaj yeem ua daim ntawv qhia thaj tsam ntawm 32,000 square kilometers thiab nthuav tawm thaj chaw uas ib zaug zoo li toj roob hauv pes thiab hav ntawm North Wales niaj hnub no, raws li CNN tsab ntawv ceeb toom.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Journal Nature Communications, aims kom nkag siab txog cov evolution ntawm daim ntawv dej khov nyob rau hauv lub sij hawm thiab tshawb nrhiav cov tsos ntawm cov av ua ntej muab faus rau hauv dej khov. Stewart Jamieson, tus thawj coj kev tshawb fawb sau ntawv thiab ib tug xib fwb nyob rau hauv lub department ntawm geography ntawm University of Durham, piav txog lub zais toj roob hauv pes raws li "tsawg paub zoo tshaj lub nto ntawm Mars."

Jamieson tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kawm thaj av hauv qab daim ntawv dej khov vim nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj cov dej khov hauv Antarctica thiab nws cov lus teb rau kev hloov pauv huab cua. Cov xwm txheej khaws cia ntawm cov toj roob hauv pes no yog qhov zoo kawg li, vim tias qhov kev txav ntawm cov dej khov feem ntau yuav erode thiab zoo li lub teb chaws dhau sijhawm.

Qhov kev tshawb pom no muaj txiaj ntsig zoo rau kev ruaj ntseg ntawm East Antarctic ice sheet, uas muaj peev xwm nce dej hiav txwv los ntawm 60 meters raws li lub ntiaj teb kub nce ntxiv. Txoj kev tshawb no qhia tias lub ntiaj teb kev nyab xeeb tej zaum yuav mus rau cov xwm txheej zoo ib yam li thaum lub toj roob hauv pes no tau tshwm sim ntau lab xyoo dhau los, nrog rau qhov kub thiab txias ntau dua li niaj hnub no.

Siv cov ntaub ntawv geophysical, cov kws tshawb fawb tau tshawb pom cov kwj deg sib cuam tshuam hauv qab 2-kilometer-thick daim ntawv dej khov. Txawm hais tias qhov kev tshawb fawb tsis tau muab pov thawj ncaj qha ntawm lub neej uas yuav muaj kev vam meej nyob rau hauv cov toj roob hauv pes no thaum ub, muaj cov dej ntws yav dhau los qhia tau tias cov nroj tsuag yuav vam meej.

Qhov kev tshawb pom no nthuav dav qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb nrhiav ntxiv thiab nkag siab txog lub ntiaj teb huab cua yav dhau los thiab muaj feem cuam tshuam txog kev hloov huab cua yav tom ntej. Raws li cov kws tshawb fawb txuas ntxiv mus ntxiv rau hauv cov lus zais zais hauv qab Antarctica cov dej khov, lawv vam tias yuav nthuav tawm ntau ntxiv txog peb lub ntiaj teb keeb kwm yav dhau los thiab nws qhov cuam tshuam rau yav tom ntej.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Cov toj roob hauv pes thaum ub nyob rau sab hnub tuaj Antarctica tau tshawb pom li cas?

Cov toj roob hauv pes thaum ub nyob rau sab hnub tuaj Antarctica tau tshawb pom siv cov ntaub ntawv satellite thiab cov dej khov nkag mus rau radar. Cov kev paub txog tej thaj chaw deb no tso cai rau cov kws tshawb fawb los qhia thaj tsam ntawm 32,000 square kilometers thiab qhia pom cov toj roob hauv pes zais hauv qab daim ntawv dej khov.

2. Qhov kev tshawb pom qhia li cas rau peb txog kev ruaj ntseg ntawm East Antarctic ice sheet?

Qhov kev tshawb pom ntawm cov toj roob hauv pes uas tau khaws cia zoo thaum ub muaj kev nkag siab zoo rau kev ruaj ntseg ntawm East Antarctic ice sheet. Daim ntawv dej khov no muaj peev xwm ua rau muaj kev nce siab hauv hiav txwv vim nws cov dej khov loj heev. Los ntawm kev nkag siab txog keeb kwm thiab cov yam ntxwv ntawm thaj av hauv qab daim ntawv dej khov, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab zoo dua seb nws yuav teb li cas rau kev hloov pauv huab cua yav dhau los, tam sim no, thiab yav tom ntej.

3. Qhov kev tshawb pom no tseem ceeb npaum li cas rau kev tshawb fawb txog kev hloov pauv huab cua?

Qhov kev tshawb pom no muaj qhov cuam tshuam loj rau kev tshawb fawb txog kev hloov pauv huab cua, vim nws muab kev nkag siab txog huab cua yav dhau los uas zoo li peb yuav ntsib yav tom ntej. Los ntawm kev kawm cov toj roob hauv pes thaum ub, cov kws tshawb fawb tuaj yeem nkag siab zoo txog qhov kev nyab xeeb hauv ntiaj teb tau hloov li cas ntau lab xyoo thiab nws yuav hloov li cas thaum kub nce ntxiv.

4. Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm East Antarctic ice sheet nyob rau hauv hiav txwv theem?

Daim ntawv dej khov East Antarctic muaj cov dej khov txaus kom muaj peev xwm nce dej hiav txwv los ntawm 60 meters. Kev nkag siab txog kev ruaj ntseg thiab kev coj tus cwj pwm ntawm daim ntawv dej khov no yog qhov tseem ceeb hauv kev kwv yees thiab txo qhov cuam tshuam ntawm kev nce dej hiav txwv vim yog lub ntiaj teb sov.

5. Cov toj roob hauv pes thaum ub puas txhawb tau txoj sia?

Txawm hais tias kev tshawb fawb tsis muaj pov thawj ncaj qha ntawm lub neej thaum ub, lub xub ntiag ntawm cov dej ntws dhau los qhia tias cov toj roob hauv pes thaum ub tuaj yeem txhawb nqa cov nroj tsuag. Cov kev tshawb fawb ntxiv thiab kev tshawb nrhiav yog xav tau los nthuav tawm cov kab ntawm lub neej thaum ub uas yuav muaj kev vam meej hauv cov toj roob hauv pes no.