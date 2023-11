Qhov Discovery of Early Avian Footprints Sheds Light on Ancient Migration

By

Ib qho kev tshawb nrhiav pom ntawm 27 avian hneev taw nyob rau sab qab teb ntug dej hiav txwv ntawm Australia tau muab kev nkag siab zoo rau cov avian evolution thaum ntxov thiab cov qauv kev tsiv teb tsaws chaw. Rov qab mus rau Early Cretaceous thaum Australia tseem txuas nrog Antarctica, cov hneev taw no yog qee qhov qub tshaj plaws thiab feem ntau txheeb xyuas cov noog nyob rau sab qab teb Hemisphere, kwv yees li ntawm 120 thiab 128 lab xyoo.

Tsis zoo li ntau cov noog thiab pob txha los ntawm lub sijhawm no, uas feem ntau pom nyob rau sab qaum teb Hemisphere, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Asia, qhov kev tshawb pom no nthuav tawm ntau hom noog nyob rau sab qab teb Hemisphere ze ntawm South Ncej lab xyoo dhau los. Qhov kev tshawb nrhiav no nyuaj rau cov kev xav yav dhau los thiab nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm avian thaum ntxov.

Cov hneev taw, qhov loj ntawm 7 txog 14 centimeters (2.75 txog 5.5 ntiv tes) dav, tau pom nyob rau hauv Wonthaggi Formation nyob ib puag ncig ntawm Melbourne. Qhov kev tsim geological no qhia txog kev sib cais ntawm Australia los ntawm Antarctica nyob ib ncig ntawm 100 lab xyoo dhau los. Thaum lub sij hawm ntawd, lub teb chaws qaum teb ib puag ncig muaj ib tug rift hav nrog braided dej, muaj freezing kub thiab lub hlis ntawm kev tsaus ntuj thaum lub caij ntuj no polar.

Lub xub ntiag ntawm cov avian lem ntawm ntau theem stratigraphic qhia txog qhov rov tshwm sim ntawm ntau hom noog, uas qhia tau tias muaj caij nyoog tsim thaum lub caij ntuj sov polar. Nws yog qhov tseeb tias cov lem no tau tso tseg raws li txoj kev tsiv teb tsaws chaw, raws li cov noog hla mus rau thaj av ntawd.

Qhov zoo ntawm cov pob txha noog thiab qhov sib sib zog nqus ntawm cov noog lawv tus kheej ua rau lawv khaws cia hauv cov ntaub ntawv fossil tsis tshua muaj tsawg. Yog li ntawd, qhov kev tshawb pom ntawm cov lem no muab lub sijhawm tshwj xeeb los kawm thiab kawm ntxiv txog avifauna yav dhau los.

Qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws no ua raws li qhov kev tshawb pom yav dhau los hauv 2013, qhov twg ob 105 lab-xyoo-laus noog taug kev tau pom nyob rau hauv Australia's Eumeralla Formation, ua kom Australia txoj haujlwm yog qhov tseem ceeb ntawm cov pov thawj avian thaum ntxov.

Thaum COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw yuav tsum tau ncua sijhawm rau kev soj ntsuam cov hneev taw, tus thawj coj, Anthony Martin, tau koom nrog lwm tus kws tshaj lij hauv paleontology thiab geology los ua tib zoo kawm thiab txhais cov kab.

Ua tsaug rau cov kws tshawb fawb pioneering zoo li Martin thiab nws cov npoj yaig, peb txuas ntxiv nthuav tawm cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm lub ntiaj teb thaum ub thiab tau txais kev nkag siab tob txog kev hloov pauv thaum ntxov thiab kev coj cwj pwm ntawm hom avian. Qhov kev tshawb pom no ntxiv lwm tshooj rau peb cov dab neeg txuas ntxiv ntawm avian evolution.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Muaj pes tsawg tus avian hneev taw nyob rau sab qab teb Australia?

Cov avian hneev taw pom nyob rau sab qab teb ntug dej hiav txwv ntawm Australia hnub rov qab mus rau lub sijhawm Cretaceous thaum ntxov, kwv yees li ntawm 120 txog 128 lab xyoo.

2. Vim li cas qhov kev tshawb pom no tseem ceeb?

Qhov kev tshawb pom no tseem ceeb heev vim nws muab kev nkag siab zoo rau kev hloov pauv avian thaum ntxov thiab tus cwj pwm tsiv teb tsaws chaw. Nws nyuaj rau cov kev xav yav dhau los txog kev faib avian thaum ntxov Cretaceous thiab nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm hom noog nyob rau yav qab teb Hemisphere.

3. Cov hneev taw tau pom qhov twg?

Cov hneev taw tau pom nyob hauv Wonthaggi Formation sab qab teb ntawm Melbourne, Australia. Qhov kev tsim geological no qhia txog kev sib cais ntawm Australia los ntawm Antarctica kwv yees li 100 lab xyoo dhau los.

4. Cov hneev taw qhia dab tsi txog kev tsiv teb tsaws chaw?

Lub xub ntiag ntawm cov hneev taw ntawm ntau qib stratigraphic qhia txog qhov rov tshwm sim ntawm cov noog, uas muaj peev xwm qhia txog kev tsim lub caij ntuj sov thaum lub caij ntuj sov polar. Qhov no qhia tau hais tias cov noog tau siv thaj chaw los ua txoj kev tsiv teb tsaws chaw.

5. Vim li cas cov noog pob txha tsis tshua muaj?

Noog fossils tsis tshua muaj vim qhov zoo ntawm cov pob txha noog thiab cov qauv ntawm cov noog lawv tus kheej. Kev khaws cia ntawm lawv cov seem hauv cov ntaub ntawv fossil yog qhov tsawg, ua rau kev tshawb pom ntawm cov hneev taw no tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig rau kev tshawb fawb.