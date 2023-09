Cov Fossils Tshiab nthuav tawm kev nkag siab rau hauv Colonization ntawm Av los ntawm Cyanobacteria

By

Cov ncauj lus kom ntxaws 3D reconstructions ntawm fossils pom nyob rau hauv Scotland yog ci ntsa iab nyob rau hauv yuav ua li cas microbial lub neej cuam tshuam rau thaum ntxov terrestrial ecosystems. Cov pob txha muaj nyob rau ntawm ib hom kab mob cyanobacteria hu ua Langiella scourfieldii, uas tau vam meej ntawm cov nroj tsuag thaum ntxov tshaj 400 lab xyoo dhau los nyob rau thaum ntxov Devonian lub sijhawm. Raws li kev tshawb fawb luam tawm hauv iScience, cov pob txha pob txha no yog cov piv txwv qub tshaj plaws ntawm Hapalosiphonaceae tsev neeg ntawm cyanobacteria kom muaj thaj av colonized.

Cyanobacteria, ib pawg ntawm cov kab mob thaum ub, ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tsim lub neej hauv ntiaj teb. Lawv yog cov ntaub ntawv zoo nyob rau hauv cov pob zeb marine, tab sis kev nkag siab txog lawv cov colonization ntawm thaj av tseem yog lub ntsiab lus ntawm kev kawm. Cyanobacteria muaj nyob hauv ntau qhov chaw, suav nrog dej hiav txwv, dej tshiab, av ntub dej, thiab txawm tias Antarctic pob zeb. Lawv koom nrog hauv photosynthesis, zoo ib yam li cov nroj tsuag, thiab paub txog lawv cov paj uas dav dav uas tig cov dej xiav-ntsuab.

Nyob rau hauv thaum ntxov Devonian, cyanobacteria ua tiav tib yam ecological functions li lawv ua niaj hnub no. Lawv yog ib qho tseem ceeb rau photosynthesis thiab ua ib qho khoom noj rau lwm yam kab mob. Cov kab mob no yuav tshwm sim nyob rau hauv ib puag ncig dej tshiab thiab pib colonizing av thaum ntxov hauv lawv keeb kwm, muaj peev xwm sib tw nrog cov nroj tsuag thaum ntxov rau qhov chaw.

Kev tshawb pom ntawm Langiella scourfieldii fossils tau ua los ntawm 3D microscopes niaj hnub. Cov pob txha no, nrog rau cov uas pom hauv xyoo 1959, tau lees paub tias yog tib hom. Lub xub ntiag ntawm "qhov tseeb branching" nyob rau hauv cov pob txha pob txha, tus yam ntxwv kev loj hlob ntawm cyanobacteria, paub tseeb tias lawv muaj nyob rau hauv lub Early Devonian ecosystem.

Thaum Ntxov Devonian toj roob hauv pes hauv Aberdeenshire, qhov chaw uas cov pob txha tau pom, yuav tau saib txawv ntawm niaj hnub no. Scotland tau nyob ze rau ntawm Equator, muaj kev kub ntxhov rau sub-tropical huab cua. Lub Rhynie Chert, qhov chaw fossil, muaj cov xuab zeb tiaj tus nrog cov pas dej ntiav ntiav ntawm cov dej tshiab mus rau cov dej khov. Volcanic kev ua si thiab cov dej kub kub ua rau thaj chaw zoo ib yam li Yellowstone National Park niaj hnub no. Lub biodiversity nyob rau lub sij hawm no feem ntau yog nyob ib ncig ntawm cov pob zeb ntub dej ze ntawm cov pas dej, npog nrog microbial lev uas muaj cov kab mob, algae, thiab fungi.

Qhov kev tshawb fawb no nthuav peb txoj kev nkag siab txog yuav ua li cas cyanobacteria colonized av thiab ua rau pom kev cuam tshuam ntawm microbial lub neej thiab cov ecosystems hauv av thaum ntxov.

