Txoj Kev Tshiab Upcycles Plastics rau hauv cov khoom muaj nqis Surfactants siv hauv xab npum thiab tshuaj ntxuav tes

Cov kws tshawb fawb los ntawm Virginia Tech tau tsim txoj hauv kev los txhim kho cov yas yas rau hauv cov tshuaj muaj txiaj ntsig hu ua surfactants, uas yog siv los tsim cov xab npum, tshuaj ntxuav tes, thiab lwm yam. Txoj kev no tuaj yeem muab cov txiaj ntsig zoo thiab ib puag ncig-phooj ywg lwm txoj hauv kev siv cov yas rov ua dua tshiab.

Tus yuam sij rau qhov kev tshawb pom no yog nyob rau hauv cov molecular zoo sib xws ntawm polyethylene plastics thiab fatty acids, uas yog cov tshuaj precursor rau xab npum. Ob qho khoom siv yog tsim los ntawm cov hlau ntev ntev, tab sis cov roj fatty acids muaj ib pab pawg ntxiv ntawm cov atoms tom kawg ntawm cov saw hlau. Tsim los ntawm qhov zoo sib xws, cov kws tshawb fawb tau xav tias nws yuav tsum muaj peev xwm hloov polyethylene rau hauv cov roj fatty acids thiab thaum kawg tsim cov xab npum.

Txhawm rau rhuav tshem cov hlua ntev polyethylene rau hauv cov hlua luv luv kom zoo, pab pawg tshawb fawb tau tsim cov txheej txheem kub-gradient thermolysis. Cov txheej txheem no koom nrog cua sov cov yas hauv ib lub reactor tshwj xeeb uas tsim los ntawm qhov kub thiab txias sai sai. Tom qab lub thermolysis, cov kws tshawb fawb tau txais "short-chain polyethylene," tseem hu ua waxes.

Cov kauj ruam tom ntej yog ntxiv ob peb kauj ruam tseem ceeb ntxiv, suav nrog saponification, los hloov cov waxes rau hauv xab npum. Nrog kev pab los ntawm cov kws tshaj lij tshwj xeeb hauv kev tsim qauv kev lag luam thiab kev txheeb xyuas nyiaj txiag, pab pawg tshawb fawb tau ua kom zoo dua cov txheej txheem upcycling. Qhov kawg tshwm sim yog lub ntiaj teb thawj zaug xab npum ua los ntawm cov yas.

Tshwj xeeb tshaj yog, txoj kev siv cov khoom siv no tuaj yeem siv rau ob qho tib si polyethylene thiab lwm yam siv yas, polypropylene. Cov yas no muaj nyob rau hauv ntau yam khoom siv niaj hnub xws li ntim khoom, ntim khoom noj, thiab ntaub. Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm cov txheej txheem upcycling no yog tias nws tuaj yeem ua tiav ob qho tib si polyethylene thiab polypropylene, tshem tawm qhov xav tau ntawm kev sib cais ntawm cov yas no.

Tsis tas li ntawd, txoj kev muaj cov kev cai yooj yim: yas thiab cua sov. Thaum cov khoom xyaw ntxiv yog xav tau los hloov cov waxes rau hauv fatty acids thiab xab npum, qhov pib hloov ntawm cov yas yog ncaj nraim. Qhov no ua rau cov txheej txheem upcycling no yooj yim hloov tau thiab muaj peev xwm scalable rau cov ntawv thov kev lag luam.

Cov kev tshawb fawb tau luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science thiab qhia txoj hauv kev tshiab rau kev siv cov yas yas tsis tas yuav tsum muaj cov txheej txheem nyuaj lossis cov catalysts tshiab. Txoj hauv kev tshiab no muaj peev xwm los txhawb cov kev tsim muaj tswv yim yav tom ntej rau cov txheej txheem upcycling.