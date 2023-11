Tshiab Discoveries Qhia Poob Teb Chaws Embedded nyob rau hauv Southeast Asian Jungles

By

Nyob rau hauv qhov kev tshawb fawb zoo kawg nkaus, cov kws tshawb fawb ntawm Utrecht University thaum kawg tau pom cov seem ntawm lub teb chaws loj ntawm Tebchaws Meskas, ntseeg tias tau ploj mus rau 155 lab xyoo dhau los. Qhov kev tshawb pom no ua rau muaj lus nug txaus ntshai txog peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb geological keeb kwm thiab muaj peev xwm ntawm ntau lub teb chaws ploj uas tos kom tsis pom.

Yav dhau los, cov kws tshaj lij tsis paub meej tias cov av uas ploj lawm, lub npe hu ua Argoland, tau poob hauv qab dej hiav txwv, sib koom ua ke nrog thaj av loj dua, lossis tsuas yog ploj mus tsis pom nyob hauv qhov chaw tsis pom. Txawm li cas los xij, tom qab kev tshawb nrhiav xya xyoo dav dav, cov kws tshawb fawb Dutch tau ua tiav cov ntu ntawm Argoland hauv cov hav zoov tuab ntawm cov teb chaws Asia.

Txoj kev tshawb fawb loj tshaj plaws uas coj los ntawm Dr. Eldert L. Advokaat qhia tau tias yuav ua li cas lub teb chaws, thaum dej hiav txwv raug kaw, haum ua ke hauv C-zoo li lub npe hu ua Pangaea. Lub Tethys Dej Hiav Txwv, qhov twg Argoland ploj mus thaum lub sijhawm Jurassic lig, tau ua lub sijhawm rau qhov kev tshwm sim geological. Txawm hais tias feem ntau cov av hloov pauv lub sijhawm dhau los vim muaj kev sib kis thoob ntiaj teb, Argoland qhov ploj mus yog qhov tshwj xeeb.

Tsis zoo li lub teb chaws Zealandia, uas thaum kawg tau poob tom qab tawg tawm ntawm Australia 80 lab xyoo dhau los, Argoland txoj hmoo zoo li cuam tshuam rau kev txo qis. Subduction tshwm sim thaum ib lub phaj tectonic plam hauv qab ib qho, rov ua dua ntawm ntug ntawm lub phaj rau hauv lub ntiaj teb lub mantle. Qhov tshwm sim no tau nthuav tawm cov kev sib tw hauv kev nrhiav Argoland raws li cov cim qhia ntawm kev txo qis, xws li offscraping thiab tsim roob, tsis pom meej.

Txhawm rau ua kom cov teeb meem nyuaj ntxiv, cov seem uas ntseeg tau los ntawm Argoland tau pom yav dhau los hauv Myanmar thiab Indonesia. Txawm li cas los xij, cov qauv no tau ua pov thawj tias muaj hnub nyoog ntau dua li kev sib cais los ntawm Australia, qhia tias muaj qhov tsis paub txog thaj av ntxiv. Qhov cuam tshuam ntawm ib thaj av loj hauv Teb Chaws Asmeskas ploj mus ua rau muaj lus nug txog pes tsawg lub teb chaws tau koom nrog txoj hmoo zoo sib xws.

Los ntawm lawv cov kev tshawb fawb, Dr. Advokaat thiab Dr. Douwe JJ van Hinsbergen tau nthuav tawm txoj kev taug kev ntawm Argoland. Nws pib tawg mus rau hauv microcontinents, tsim me me dej hiav txwv basins characterized los ntawm thinner tsis tau denser oceanic crust. Cov fragments no thiaj li sib cais thiab drifted ua ntej yuav embedded nyob rau hauv lub lush hav zoov ntawm Southeast Asia.

Qhov kev tshawb pom no ua rau pom qhov pom ntawm lub ntiaj teb dynamic geological yav dhau los thiab nthuav peb txoj kev nkag siab ntawm Pangea. Txoj kev tshawb no tsis tsuas yog tshawb nrhiav yuav ua li cas cov teb chaws tawg thiab hloov zuj zus, tab sis kuj muaj kev nkag siab txog kev loj hlob ntawm cov teb chaws. Raws li peb nthuav tawm cov kev paub tsis meej ntawm cov teb chaws uas ploj lawm, qhov kev paub no muaj peev xwm qhib tau ntau qhov kev tshawb pom hauv thaj chaw xws li biodiversity thiab huab cua.

Nrog rau qhov kawg ntawm qhov ploj ntawm qhov kev sib tw pom hauv Argoland, cov kws tshawb fawb tam sim no tau mob siab los tshawb txog qhov muaj peev xwm ntawm lwm lub teb chaws ploj. Dej hiav txwv Pacific, tshwj xeeb tshaj yog, nthuav tawm lub sijhawm zoo rau kev tshawb nrhiav ntxiv, nrog cov peev txheej uas ploj lawm hauv thaj chaw nkaum hauv roob siv ntawm Alaska thiab British Columbia.

FAQ

Subduction yog dab tsi?

Subduction yog txheej txheem geological uas ib lub phaj tectonic swb hauv qab ib qho, ua rau rov ua dua ntawm ntug ntawm lub phaj rau hauv lub ntiaj teb lub mantle.

Continental drift yog dab tsi?

Continental drift yog hais txog kev txav mus los thiab kev hloov ntawm lub ntiaj teb sab av loj dhau sijhawm vim qhov kev txav ntawm daim phiaj tectonic.

Pangea yog dab tsi?

Pangea yog lub teb chaws supercontinent uas muaj kwv yees li 335-175 lab xyoo dhau los, suav nrog tag nrho cov teb chaws tam sim no sib koom ua ke.

Dab tsi yog Zealandia?

Zealandia yog lub teb chaws submerged uas tau tawg tawm ntawm Australia ntau lab xyoo dhau los thiab feem ntau nyob hauv qab South Pacific.