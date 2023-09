Keeb kwm huab cua hloov pauv tau ua lub luag haujlwm hauv Kev Sib Tham Txog Tib Neeg Thaum Ntxov

By

Ib txoj kev tshawb fawb tshiab luam tawm hauv phau ntawv Journal Science qhia tias qhov kev hloov pauv hauv huab cua CO2 qib thiab ua rau muaj kev hloov pauv hauv huab cua thiab cov nroj tsuag yog qhov tseem ceeb cuam tshuam rau thaum twg thiab qhov twg thaum ntxov tib neeg hom interbred. Tib neeg niaj hnub no muaj feem me me ntawm DNA tau txais los ntawm lwm hom hominin xws li Neanderthals thiab Denisovans.

Txoj kev tshawb no, ua los ntawm pab pawg thoob ntiaj teb ntawm cov kws paub txog huab cua thiab paleo-biologists los ntawm South Kauslim thiab Ltalis, siv cov pov thawj paleo-anthropological, cov ntaub ntawv caj ces, thiab supercomputer simulations ntawm huab cua yav dhau los kom nkag siab txog cov qauv ntawm kev sib tshuam ntawm ntau hom. Lawv pom tias Neanderthals thiab Denisovans muaj kev nyiam ib puag ncig sib txawv. Denisovans tau hloov mus rau qhov chaw txias, xws li boreal forests thiab tundra zones, thaum Neanderthals nyiam temperate forests thiab grasslands.

Cov kws tshawb fawb tau siv computer simulations los txheeb xyuas thaj chaw sib tshooj ntawm cov chaw sib txawv no thaum lub sijhawm sov so. Lawv pom tias thaum lub sijhawm sib tshooj no, muaj ntau lub sijhawm rau kev sib ntsib thiab kev sib cuam tshuam ntawm cov tsiaj, ua rau muaj kev cuam tshuam ntawm kev sib deev. Cov kev simulations kuj tau ua raws li cov sijhawm paub ntawm kev sib tshuam uas tshwm sim nyob ib ncig ntawm 78,000 thiab 120,000 xyoo dhau los.

Txhawm rau kom nkag siab ntxiv txog kev tsav tsheb huab cua ntawm kev sib tshuam, cov kws tshawb fawb tau tshuaj xyuas seb cov nroj tsuag hloov pauv li cas ntawm Eurasia hauv 400,000 xyoo dhau los. Lawv tshawb pom tias qhov siab ntawm CO2 atmospheric thiab me me interglacial tej yam kev mob tshwm sim rau sab hnub poob nthuav dav ntawm temperate hav zoov mus rau hauv nruab nrab Eurasia, tsim dispersal txoj kev rau Neanderthals rau hauv Denisovan thaj chaw.

Ib qho ntawm cov teeb meem uas cov kws tshawb fawb tau ntsib yog kwv yees qhov kev nyab xeeb uas nyiam rau Denisovans, vim tias muaj cov ntaub ntawv tsawg. Txawm li cas los xij, lawv tau tsim cov cuab yeej tshiab los txheeb xyuas txog kev sib raug zoo ntawm poj koob yawm txwv ntawm tib neeg hom, tso cai rau lawv los kwv yees qhov muaj peev xwm nyob hauv Denisovan. Kuj ceeb tias, qhov kev tshuaj ntsuam qhia tau hais tias sab qaum teb Europe tuaj yeem yog qhov chaw tsim nyog rau Denisovans, ntxiv rau Russia thiab Tuam Tshoj.

Txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau kev sib raug zoo ntawm kev hloov pauv huab cua, hloov chaw nyob, thiab kev sib txawv ntawm tib neeg caj ces. Los ntawm kev nkag siab txog cov qauv keeb kwm no, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tshawb xyuas cov kab mob caj ces ntawm kev sib txuam ntawm cov neeg sib txawv thiab tau txais kev nkag siab zoo ntawm peb cov poj koob yawm txwv.

reference:

"Kev nyab xeeb hloov pauv cov xwm txheej hominin cuam tshuam thoob plaws Eurasia" los ntawm Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione, thiab Marinachi 10 Lub Yim Hli .

DOI: 10.1126/science.add4459