Vim li cas Mitochondrial DNA thiaj dhau los ntawm Niam

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no luam tawm hauv Nature Genetics tau pom qhov laj thawj vim li cas mitochondrial DNA (mtDNA) feem ntau dhau los ntawm niam mus rau lawv cov xeeb ntxwv. Mitochondria, lub npe hu ua lub zog ntawm cov hlwb, tsim lub zog xav tau rau kev ua haujlwm ntawm tes. Cov organelle no yog tsim los ntawm cov tshuaj genetic daim ntawv qhia pom nyob rau hauv niam lub DNA, thaum leej txiv lub mtDNA plays tsis muaj lub luag hauj lwm.

Kev tshawb fawb ua rau tib neeg phev hlwb pom tsis muaj mtDNA zoo ua ntej fertilization, qhia tias txiv neej mtDNA tsis nyob hauv mitochondria. Cov kws sau ntawv ntawm txoj kev tshawb fawb xaus lus tias tib neeg spermatozoa tsis muaj mtDNA thiab tias mitochondrial genome feem ntau tau txais los ntawm leej niam hauv cov tsiaj txhu.

Ib qho kev piav qhia txog qhov tshwm sim no yog qhov kev hloov pauv ntau dua ntawm mitochondrial genome piv rau cov genome nuclear. Thaum lub sij hawm faib cell, mitochondria raug faib random ntawm cov ntxhais cell, uas tuaj yeem ua rau qee lub hlwb tau txais mitochondria tsis txaus. Qhov no tuaj yeem ua rau muaj kev hloov pauv ntau ntxiv thiab sib cais hauv mtDNA. Cov kab mob phev muaj qhov txwv tsis pub muaj sia nyob thiab yuav tsum haus ntau lub zog kom ncav cuag lub qe rau fertilization. Lub xub ntiag ntawm mtDNA hauv cov phev hlwb tuaj yeem tsim cov kev hloov pauv vim lawv lub zog siv sai.

Nyob rau hauv sib piv, qe hlwb tsis cia siab rau lawv tus kheej mitochondria rau lub zog. Lawv tau txais lub zog los ntawm cov hlwb nyob sib ze, uas tso cai rau lawv khaws cov mtDNA noj qab haus huv kom dhau mus rau tiam tom ntej. Qhov no piav qhia vim li cas niam txiv qub txeeg qub teg ntawm mtDNA muaj ntau.

Thaum txoj kev tshawb no muab kev nkag siab rau leej niam qub txeeg qub teg ntawm mtDNA, nws tsis piav qhia txog cov xwm txheej tsawg uas mtDNA kis tau los ntawm ob niam txiv. Txawm li cas los xij, cov kev tshawb pom no tuaj yeem pab nkag siab txog kev xeeb tub uas tuaj yeem dhau los ntawm qe lossis phev. Tsis tas li ntawd, kev nce qib tsis ntev los no hauv kev kho mitochondrial hloov pauv tau tso cai rau kev yug me nyuam nrog DNA los ntawm peb tus neeg sib txawv, qhia txog lub peev xwm rau kev hloov pauv thiab cov kab mob caj ces. Txawm hais tias lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm mtDNA hauv lub neej, tseem muaj ntau yam uas yuav tsum paub txog nws lub hauv paus chiv keeb thiab kev ua haujlwm.

Qhov chaw: Nature Genetics