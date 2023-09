AlphaMissense: A Novel AI Model for Predicting Missense Variants

Cov kws tshawb fawb tau tsim ib qho qauv AI uas yog hu ua AlphaMissense, uas yog kwv yees thiab qhia txog cov kab mob ntawm tib neeg proteome-wide missense variants ntawm tib cov amino acid hloov pauv. Cov qauv no yog kev hloov pauv ntawm cov qauv tsim qauv muaj protein ntau, AlphaFold (AF), nrog rau kev hloov kho vaj tse ntxiv.

Missense variants yog cov kev hloov caj ces uas cuam tshuam rau cov proteins los ntawm kev hloov cov amino acid ib ntus. Txawm hais tias tsuas yog ib feem me me ntawm cov kev hloov pauv no tau muab cais ua cov kab mob pathogenic lossis benign, kev kwv yees kom raug lawv lub luag haujlwm yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab cov kab mob thiab tsim kho cov phiaj xwm. Txawm li cas los xij, cov qauv kev kwv yees uas twb muaj lawm muaj cov kev txwv uas cuam tshuam lawv cov txiaj ntsig hauv kev txiav txim siab qhov tseem ceeb ntawm cov kev hloov pauv no.

AlphaMissense kov yeej cov kev cov nyom no los ntawm kev sib koom nrog AlphaFold lub peev xwm los nkag siab ntau yam kev sib txuas ua ke (MSAs) thiab kawm txog kev hloov pauv hloov pauv los ntawm cov kab ke cuam tshuam. Tus qauv tau txais kev cob qhia nrog cov ntawv tsis muaj zog, xws li benign variants thiab hypothetical pathogenic variants, kom txo tau tib neeg curation biases. Nws ua tau zoo dua cov qauv uas twb muaj lawm uas tau kawm hauv cov ntaub ntawv kho mob thiab qhia txog kev txhim kho tseem ceeb hauv kev kwv yees cov kab mob hauv cov kab mob tshwj xeeb uas cuam tshuam nrog cov noob.

Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm AlphaMissense yog nws lub peev xwm los ntes qhov sib txawv ntawm cov txiaj ntsig ntawm tus neeg sib txawv nyob rau hauv evolutionarily constrained domains. Tus qauv kuj yuav siv sij hawm rau hauv tus account cov qauv protein thiab cov amino acid distributions, ua kev kwv yees ua tau raws li kev paub txog kev lom neeg.

Txhawm rau txheeb xyuas qhov tseeb ntawm AlphaMissense, cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev sim dav dav ntawm kev tsis sib haum xeeb los ntawm ClinVar database. Tus qauv ua tiav qhov chaw siab hauv qab tus neeg txais xov tooj nkhaus (auROC) thiab ua kom pom kev ua tau zoo dua piv rau lwm cov qauv.

Qhov kev tso tawm ntawm AlphaMissense muab cov peev txheej tseem ceeb rau kev tshawb fawb hauv zej zog, suav nrog kev kwv yees tsis sib xws, kev kwv yees qib kab mob ntawm cov noob, thiab kev kwv yees rau txhua qhov ua tsis tau zoo sib txawv thiab hloov pauv amino acid. Cov peev txheej no yuav pab txhawb kev tshawb nrhiav ntxiv rau qhov tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm tsis zoo thiab ua rau muaj kev vam meej hauv kev tshawb nrhiav caj ces.

Zuag qhia tag nrho, AlphaMissense sawv cev rau qhov kev ua tiav tseem ceeb hauv kev kwv yees qhov cuam tshuam tsis zoo thiab muaj peev xwm txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm cov kab mob caj ces thiab txhim kho kev kuaj mob thiab kev kho mob.

